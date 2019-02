Les obres de millora dels ports de Balears sumen inversions per valor de 178 milions d'euros

Publicado 18/2/2019 14:54:30 CET

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assenyalat aquest dilluns que les obres de millora dels ports de Balears sumen, al llarg de la legislatura, inversions per valor de 178 milions d'euros en total.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Pons ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a les obres que s'estan realitzant a Port Portals, un port de PortsIB de gestió indirecta, en el qual s'estan executant obres de millora per valor de 40 milions d'euros.

PortsIB va renovar el 2017 la concessió a Port Portals mitjançant un acord que suposava l'increment del cànon del port fins als 2,5 milions anuals i la realització d'obres de millora al port per un valor inicial de 26 milions, que ara s'ha elevat, per part de la concessionària, fins als 40 milions.

La renovació de la concessió de Port Portals s'emmarca en el procés que s'ha seguit amb els 29 concessionaris dels ports de gestió indirecta. En conjunt, es desenvolupen obres en els ports de gestió indirecta que sumen 138 milions. Al mateix temps, aquesta actualització suposa un increment dels cànons que es tradueix en un augment dels ingressos de PortsIB dels 125.000 euros inicials als 10,7 milions actuals.

En el cas concret de Port Portals, es va establir un cànon anual de 2,5 milions d'euros i inversions per valor de 27,6 milions, que ara s'estan executant. La inversió inicialment prevista s'ha incrementat ara en 12 milions, arribant als gairebé 40 milions d'euros.

"OBJECTIU ASSOLIT"

El conseller ha destacat que un dels objectius marcats a l'inici d'aquesta legislatura, i "que ha estat assolit", era gestionar millor els ports de les Illes, i ha recordat que els cànons que paguen els ports de gestió indirecta són "una important font d'ingressos públics si es gestiona bé".

"El procés d'adaptació dels ports, a més de ser legalment obligatori, ha contribuït a la millor gestió dels espais públics i a la seva millora", ha afirmat, al que ha afegit que el projecte que està desenvolupant Port Portals suposa "una importantíssima millora dels serveis d'un port que s'ha convertit en referència de qualitat internacional".

Finalment, ha destacat que la millor gestió de PortsIB en aquesta legislatura s'ha traduït també en "importants inversions" en els ports de gestió directa, que superen els 40 milions d'euros, tant per afrontar problemes d'emergència que han sorgit com a millores tant estructurals com de serveis en el conjunt dels ports.