Les Pedreres de s'Hostal de Menorca, guardonada en els Premis Europa Nostra 2019

Publicado 20/5/2019 18:31:39 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El projecte Lithica Pedreres de s'Hostal de Ciutadella (Menorca) ha estat un dels tres projectes espanyols guardonats en la convocatòria dels Premis de Patrimoni Europeu/Premis Europa Nostra 2019, el reconeixement europeu més prestigiós en el camp del patrimoni, fundat pel Programa 'Creative Europe', i que han estat anunciats aquest dilluns per la Comissió Europea i Europa Nostra.

Els 25 guardonats pertanyents a 16 països han estat recompensats pels seus exemplars assoliments en les categories de conservació, investigació, dedicació especial al Patrimoni i educació, formació i sensibilització.

Entre els premiats aquest any hi ha tres importants projectes espanyols: el citat Lithica Pedreres de s'Hostal en Ciutadella (Menorca), la restauració de l'Oratorio del Partal i Casa d'Astasio de Bracamonte a l'Alhambra, i la conservació i restauració del Pòrtic de la Glòria a Santiago de Compostel·la.

Els guardons seran lliurats en una cerimònia dels Premis de Patrimoni Europeu que se celebrarà el 29 d'octubre a París, durant el Congrés de Patrimoni Europeu.

També es lliurarà un Premi Europa Nostra a dues exemplars realitzacions de Suïssa i Turquia, països europeus que no formen part del Programa "Creative Europe". Els ciutadans d'Europa i de la resta del món poden a partir d'ara votar online pel Premi del Públic, recolzant així a alguns dels projectes guanyadors del seu propi país o d'un altre país europeu.

Entre les iniciatives premiades el 2019 es troben: la restauració de la Cappella della Sacra Sindone a Torí, un icònic lloc de patrimoni religiós destruït pel foc en 1997 que ha estat reobert al públic; el desenvolupament d'un arxiu digital romaní, un espai accessible internacionalment que farà visibles la cultura i la història romaníes i respondrà els estereotips amb una contra-història explicada per ells mateixos; la dedicació d'una de les ONG més antigues d'Europa a la protecció del patrimoni a Noruega durant més de 175 anys; i un programa de formació per a especialistes en patrimoni desplaçats de Síria, dirigit per un institut alemany a Istanbul que suposa un important exemple per als països d'Europa i més enllà.

La Comissió Europea i Europa Nostra han anunciat també la concessió d'un Premi Especial de Patrimoni Europeu al Cos de Bombers de París que va lluitar per apagar l'incendi de la Catedral de Notre Dame la nit del 15 d'abril i va protegir l'estructura principal del monument.