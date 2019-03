L'exministre Josep Piqué avisa a Palma que "la falta d'un projecte comú està provocant la divisió de la UE"

Publicado 27/3/2019 17:21:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'exministre d'Afers exteriors Josep Piqué ha avisat aquest dimecres a una conferència a Palma que "la falta d'un projecte comú està provocant la divisió de la Unió Europea".

Així s'ha expressat el que fora ministre al Govern de José María Aznar a un acte organitzat pel Cercle d'Economia de Mallorca a l'Hotel Valparaiso per a analitzar la situació geopolítica global i els riscos i amenaces per a Europa.

Josep Piqué ha definit l'escenari actual com "un món post-occidental amb valors occidentals", mentre que els països orientals "han aprofitat els aspectes més rellevants" de la cultura occidental "i han sabut barrejar-los amb la seva per a obtenir una fórmula que els està donant molt èxit". Com a principals potències, ha assenyalat Xina, Corea del Sud, l'Índia o el Japó.

Per a l'exministre, Europa és avui "una nau sense rumb" però existeixen diversos "raigs d'esperança" per a evitar que es converteixi en "un conjunt de potències decadents". En concret, Piqué creu que Europa podria ocupar un lloc important amb un projecte centrat en el desenvolupament de les noves tecnologies i en la innovació.

Finalment, en política nacional, l'exministre ha alertat que "els nacionalismes extrems en cap cas són beneficiosos" sinó que "desestabilitzen"; i ha reflexionat sobre el distanciament dels partits polítics.

"Hem perdut la capacitat d'arribar a pactes pels interessos comuns, no hi ha diàleg, no hi ha reflexió. Es treballa per a humiliar al rival en comptes de treballar conjuntament i així no podem evolucionar", ha lamentat.