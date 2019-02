L'exposició 'No i punt!' sobre violències sexuals tanca amb unes 600 visites en un mes

Publicado 14/2/2019 17:12:15 CET

L'exposició 'No i punt! Recull de testimonis sobre violències sexuals', que ha romàs oberta al centre Flassaders del 10 de gener al 12 de febrer, va tancar el dimarts 12 de febrer amb un total de 586 visites en un mes, de les quals eren 281 dones i 305 homes.

Segons ha informat Cort en un comunicat, d'aquestes 586 persones, 445 han participat també en els tallers de prevenció de violències sexuals que acompanyava la mostra i que anaven dirigits al col·lectiu jove major de 16 anys.

El regidor d'Igualtat, Aligi Molina, s'ha mostrat "molt satisfet" del treball fet en aquest tercer any de campanya i ha donat "molta importància" a la prevenció davant les situacions de violències sexuals. "És la clau per a construir una societat on no s'hagin de castigar aquestes situacions; hem de continuar treballant per aquí", ha afegit.

A partit d'ara, l'exposició passarà a ser itinerant, i el primer lloc on s'exposarà serà en Projecte Home el pròxim 4 de març.

D'altra banda, els tallers de prevenció de violències sexuals s'han impartit a l'alumnat dels centres educatius IES Són Rullan, Josep Sureda i Blanes i La Ribera, al centre concertat San José de la Muntanya; i a les fundacions Natzaret, Rafa Nadal, Diagrama i Amaranta. Un 72 per cent dels participants han estat menors de 20 anys.