L'home acusat d'abusar sexualment d'una menor amb discapacitat ho nega i diu que només li va tocar l'espatlla

Publicado 16/4/2019 15:02:39 CET

Explica que al principi va pensar que la jove tenia almenys 18 anys i que li va oferir cridar la Policia fins a tres ocasions

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'home jutjat per abusar d'una menor d'edat amb discapacitat ha negat aquest dimarts les acusacions i ha assegurat que no es va aprofitar de la jove i que solament la va tocar a l'espatlla per consolar-la. S'enfronta a una petició de condemna de cinc anys de presó.

El judici se celebra en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears. L'home ha explicat que en conèixer a la noia es va pensar que tenia 18 anys -posteriorment ella li va dir que en tenia 15- i que en veure-la ell va sospitar que la maltractaven a casa. Segons la seva versió, li va oferir fins a tres ocasions cridar a la Policia però ella no va voler.

Els fets van ocórrer una tarda de setembre de 2016. L'acusat ha explicat que estava en un bar de Palma quan va passar una noia a la qual li va cridar "rossa", si bé després va veure que no era rossa sinó que portava un vel islàmic. Seguint amb el seu relat, la jove es va presentar i va entaular conversa amb ell, li va explicar que la seva mare li pegava i quan va passar un cotxe de la Policia pel carrer va córrer a amagar-se en el bany.

L'home ha indicat que després la va portar a casa d'uns familiars, on van estar jugant al ping-pong. L'acusat ha negat que la presentés com la seva parella. Més tard van anar a una discoteca i allí ella li va manifestar que tenia 15 anys, al que ell li va respondre que per poder entrar a l'establiment digués que era la seva núvia.

L'acusat ha sostingut que almenys fins a en tres ocasions li va oferir acudir a la Policia però que ella no va voler. "Em va dir que no, que volia anar a casa meva", ha declarat l'home. Va ser al domicili d'ell, on, segons l'acusat, van estar jugant a la videoconsola, cantant i es van tombar en el sofà sense tenir contacte entre si, a excepció d'un moment en el qual ell li va tocar en l'espatlla.

L'home ha corroborat que li va prestar un pijama per passar la nit però ha incidit que es va canviar en una habitació separada. L'endemà la jove es va marxar mentre ell parlava per telèfon amb la seva exdona. L'home ha incidit que, de fet, va cridar la seva ex-parella per comentar-li l'ocorregut, amb intenció de portar-la "a algun lloc".

Així, l'home ha negat que toqués a la menor en el pit ni que intentés aprofitar-se d'ella. A més, ha mantingut que la discapacitat mental de la víctima no resultava evident, ressaltant que els seus cosins tampoc es van donar compte d'aquesta circumstància. Segons la seva versió, va atribuir l'actitud callada de la menor a diferències culturals i dificultats de l'idioma, perquè era musulmana. A més, ha indicat que ell va accedir voluntàriament al fet que la Policia registrés el seu domicili, el seu ordinador i el seu cotxe.

LA VÍCTIMA VA EXPLICAR A LA SEVA GERMANA QUE EL VA BESAR I VA ABRAÇAR

Després de l'acusat ha comparegut com a testimoni la germana de la víctima, que ha explicat que la menor li va explicar l'ocorregut "a trossos" a causa de la seva discapacitat. La noia li va relatar que s'havia anat amb un estrany en un cotxe "a una velocitat que li va espantar", que havia estat en un restaurant, en una discoteca i en un apartament, i que ell havia estat "tot el temps bevent".

La menor va explicar a la seva germana que l'home la va abraçar i la va besar, però no va especificar on, i que als seus familiars la va presentar com la seva noia". La dona també ha assegurat que la discapacitat de la seva germana és apreciable i que una persona que parlés amb ella durant tot un dia forçosament hauria de donar-se compte.

Finalment, ha declarat un Guàrdia Civil que va participar en les actuacions i que es va entrevistar amb la menor acompanyada de la seva germana, que va fer d'intèrpret.

L'agent ha assenyalat que la menor estava nerviosa i "no podia explicar molt en aquest moment" però que a través de la seva germana sí els va traslladar que "l'havia estat grapejant pel cos". En concret, ha indicat que la menor "es va assenyalar el pit".

Per a l'agent, era "apreciable a simple vista" que la noia era menor d'edat. També ha apuntat que els pares de la víctima "no es van implicar molt" i creu que va ser "per motius religiosos", perquè "hi havia preguntes que semblaven incomodar-los".

CINC ANYS DE PRESÓ

La Fiscalia demana una pena de cinc anys de presó per a l'acusat. L'acusació pública sosté que l'home es va trobar amb la menor en la via pública quan circulava amb el seu cotxe, que la va convidar a pujar i que la va portar a la platja, a la casa d'uns familiars a Magaluf -on van estar un parell d'hores- i finalment al seu propi domicili a Santa Ponça-.

El fiscal acusa l'home d'aprofitar-se de la discapacitat de la menor per tocar-li els pits per sobre de la roba i relata que la menor li va dir que parés i l'acusat es va detenir. L'endemà, quan l'home es trobava parlant per telèfon, la víctima es va marxar de la casa i va ser trobada al carrer per un transeünt, en estat de gran desorientació.

La menor té una discapacitat mental del 43 per cent reconeguda pel Govern balear, per la qual cosa la Fiscalia imputa a l'acusat un delicte d'abusos sexuals a menor de 16 anys, del tipus agreujat a causa de la indefensió derivada del trastorn mental de la víctima.