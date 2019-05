L'Hospital Universitari Son Espases actualitza el seu robot Dóna Vinci

Publicado 3/5/2019 13:03:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a l'Hospital Universitari Son Espases a adquirir l'última versió del robot Da Vinci XI, que actualitzarà l'aparell amb el qual ja comptava el centre, per un import de 2.807.24,20 euros, que correspon a la compra i el manteniment de l'aparell durant sis anys.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, el robot Da Vinci XI IS 4000 és la versió més actualitzada i innovadora d'aquest aparell, que suposa l'evolució de la cirurgia mínimament invasiva, ja que està dotat de visió tridimensional d'alta tecnologia, la qual cosa permet optimitzar el rang d'acció de la mà humana perquè redueix el possible tremolor i perfecciona tots els moviments del cirurgià.

D'aquesta forma, es minimitza la probabilitat de cometre errors en comparació d'altres tècniques quirúrgiques, com la laparoscòpia, en la qual el cirurgià ha d'operar dempeus i amb una visió en dues dimensions de l'àrea anatòmica sobre la qual intervé. En contraposició, el Da Vinci ofereix una visió tridimensional de la zona intervinguda.

L'Hospital Universitari Son Espases compta amb aparells de cirurgia robòtica des de l'any 2011, amb els quals realitza gairebé un centenar d'operacions quirúrgiques per any, fonamentalment intervencions de les especialitats de cirurgia general i digestiva per tractar el càncer de recte, d'otorinolaringologia per tractar neoplàsies de l'orofaringe i supraglòtiques i d'urologia en els casos en els quals cal realitzar una prostatectomia radical.