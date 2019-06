L'Icaib exigeix als poders públics que no s'oblidin de la "precària" situació del partit judicial d'Eivissa

Publicado 21/6/2019 14:09:43 CET

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Balears (Icaib)

ha exigit als poders públics que no s'oblidin de la "precària" situació que es viu al partit judicial d'Eivissa, just el dia en el qual es compleixen cinc mesos de l'incendi que va calcinar la seu de jutjats a la Illa.

En un comunicat, també han reiterat la seva crida a la busca de solucions "urgents" per a la represa, al més aviat possible, de l'activitat jurisdiccional, que es troba en bona part paralitzada des de fa més de 150 dies.

La Junta de Govern de l'Icaib ha insistit públicament en la necessitat d'adoptar mesures "amb la màxima urgència" per evitar que es perllongui o agreugi la situació en la qual es troben en aquests moments tant els operadors jurídics com el personal de l'administració de Justícia i, sobretot, els ciutadans afectats per la paralització d'una bona part de l'activitat jurisdiccional a les Pitiuses.

El màxim òrgan de govern col·legial ha tornat a lamentar el "retard intolerable" que la situació suposa "en l'exercici del dret a la tutela judicial efectiva que empara a tot ciutadà i en el seu dret a una justícia ràpida" i en el qual s'indica que "la represa de l'activitat judicial dels jutjats afectats per l'incendi i la normalització de l'administració de Justícia a Eivissa constitueixen una necessitat de primer ordre".

Segons han afegit, aquesta situació no la mereixen "ni els ciutadans que resideixen a les Illes, ni els visitants", així com tampoc els lletrats o personal judicial, "col·lectius que es veuen obligats a treballar o comparèixer en unes condicions impròpies d'una Justícia del segle XXI".