L'IdISBa llança dues convocatòries per contractar deu investigadors finançades amb l'Impost de Turisme Sostenible

Publicado 14/5/2019 16:51:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) ha publicat aquest dimarts en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) dues convocatòries per contractar deu investigadors a través del projecte 'Talent Plus', finançat a través de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), segons ha informat la conselleria de Salut en una nota de premsa.

Es tracta dels programes 'TalentPlus Junior' i 'TalentPlus Tech', ambdós emmarcats en el projecte 'Talent Plus. Construint Salut, Generant Valor', que està finançat per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a través del Pla Anual de 2018.

En el primer cas, es convoquen cinc contractes predoctorals en investigació en salut de 48 mesos de durada i una retribució bruta anual de 20.600 euros. En el segon cas, s'ofereixen cinc places per a tècnics de suport a la investigació amb contractes de 36 mesos i una retribució bruta anual de 20.000 euros.

En total, el projecte Talent Plus compta amb un pressupost de 1,3 milions d'euros i un període d'execució de quatre anys.

PROJECTE FUTURMED

D'altra banda, la Conselleria ha indicat que l'IdISBa ha resolt la segona convocatòria 'RADIX' pertanyent al projecte FuturMed mitjançant la qual se seleccionava a un investigador, projecte finançat per l'ITS de 2017 i cofinançat pel Fons Social Europeu que, en total, ha comptat amb un pressupost d'1,7 milions i ha suposat la incorporació de setze investigadors.

Així mateix, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha informat del llançament del programa de pràctiques d'estiu per a estudiants universitaris 'García-Palmer', que té per objecte apropar la investigació biosanitària a estudiants universitaris.

El programa ofereix un màxim de quatre places a estudiants mitjançant contractes de pràctiques d'estiu per a estudiants de l'últim curs de Grau o Màster per completar la seva formació en els grups d'investigació de l'Institut.