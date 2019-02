L'IEB destina 150.000 euros a l'edició de llibres sobre història de la democràcia i estudis locals de Balears

Publicado 25/2/2019 16:56:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) destinarà 150.000 euros a través de dues línies de subvenció destinades a recolzar estudis locals a Balears i a l'edició de llibres que difonguin estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia de Balears el 2019.

Així ho ha informat aquest dilluns la conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat en el qual han detallat que la dotació serà en el primer cas de 40.000 euros mentre que la segona serà de 110.000 euros, respectivament.

A més, la cartera dirigida per Fanny Tur ha concretat que, com a novetat, les ajudes afegeixen un benefici per punts a "accions que tinguin el seu origen, localització o destinació a Formentera o que hagin estat realitzades per creadors, entitats, empreses o col·lectius d'aquest territori". D'altra banda, el 50 per cent de les subvencions es podran cobrar en publicar-se la concessió i la resta en justificar-se les despeses.

AJUDES A LLIBRES SOBRE HISTÒRIA DE LA DEMOCRÀCIA A BALEARS

La Conselleria ha explicat que la nova línia destinada a fomentar els treballs científics sobre la història de la democràcia a Balears "fusiona" el programa de coedició ja existent de L'IEB amb les ajudes d'estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia, que es va crear el 2018 en col·laboració amb la Direcció general de Participació i Memòria Democràtica.

En aquest sentit, ha avançat que s'estableixen dues línies de subvenció: la primera d'elles es refereix a la coedició de l'IEB de llibres destinats a la divulgació de la cultura, patrimoni, llengua o ciència de Balears; mentre que la segona es destina al suport i edició de publicacions sobre la cultura i la història de la democràcia a Balears "independentment" del seu format.

AJUDES A ACTIVITATS D'ESTUDIS LOCALS

Per la seva banda, la Conselleria ha apuntat que la línia d'ajudes per recolzar activitats d'estudis locals es va recuperar el 2017, i en el 2018 es va estendre no tans sol a l'organització de jornades i la publicació de les seves actes, sinó també a la digitalització d'actes i publicacions d'estudis locals.

Així, ha concretat que s'estableixen tres línies de subvenció: la destinada al suport en l'organització de jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials de qualsevol municipi de Balears; el suport a l'edició de les actes de les jornades; i el suport a la digitalització d'aquestes.