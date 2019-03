Publicado 29/3/2019 15:00:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

L'IES Binissalem oferirà un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'olis d'oliva i vins que tindrà una durada de 2.000 hores --repartides en dos cursos escolars-- i on s'inclourà una formació de 400 hores en un centre de treball.

En un comunicat emès per la Conselleria d'Educació i Universitat, s'ha informat que els estudiants es formaran en la producció i tast d'olis d'oliva i de vins, i també de cervesa, licors i destil·lats.

En termes més concrets, entre les assignatures que s'impartiran hi ha extracció d'olis d'oliva, elaboració de vins, anàlisi sensorial, operacions i control de magatzem, seguretat i higiene en la manipulació d'aliments, venda i comercialització de productes alimentaris o matèries primeres i productes en la indústria oleícola i vinícola, entre unes altres.

Així mateix, es preveu que una vintena d'alumnes es puguin formar cada any en aquest nou cicle i per dur-ho a terme es requereix d'una aula polivalent, una sala de tast, un taller-celler, un laboratori i un magatzem.

Per aquest motiu, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, s'ha reunit amb el President de la Denominació d'Origen (DO) Oli de Mallorca, Sebastià Solivellas, les enòlogues i vocals del Consell Regulador DO Binissalem, Francis Ramon i Esperança Nadal i l'equip directiu de l'IES Binissalem.

L'objectiu d'aquesta trobada és establir relacions de col·laboració així com rebre assessorament a l'hora de licitar l'equipament necessari per al centre.

Tant la DO Binissalem com la DO Oli de Mallorca s'implicaran en l'assessorament d'aquests nous espais que també es posaran a la seva disposició per fer tastos, cursos o conferències.