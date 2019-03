LIGO i Virgo reprenen dilluns que ve la cerca "d'arrugues a l'espai-temps" amb el suport de la UIB

Publicado 26/3/2019 17:23:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La cerca d'ones gravitacionals es reprendrà dilluns que ve, 1 d'abril, quan el detector europeu Virgo (Itàlia), i els detectors bessons de LIGO (EUA), comencin de nou a prendre dades en que serà el seu tercer període d'observació. Comptaran, com fins avui, amb la participació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que forma part al costat de l'IGFAE-USC de la col·laboració LIGO. La UV, l'ICCUB i l'IFAE són membres de Virgo, per la seva banda.

Durant aquest nou període d'observació, denominat O3, la col·laboració LIGO-Virgo registrarà dades científiques de manera contínua, i els tres detectors operaran com un observatori global.

Des de la UIB han explicat que des d'agost de 2017, quan va acabar el segon període d'observació (O2) d'ones gravitacionals o arrugues a l'espai-temps, les dues col·laboracions han treballat intensament en els seus interferòmetres per millorar la sensibilitat i fiabilitat.

El 2015, quan LIGO va començar a observar per primera vegada amb el programa LIGO Avançat, es va realitzar la primera detecció directa d'ones gravitacionals. Les ondulacions van viatjar a la Terra procedents de la col·lisió de dos forats negres situats a 1.300 milions d'anys llum de distància. Aquest descobriment va portar als seus impulsors a la concessió del premi Nobel de Física el 2017.

Des de llavors, la xarxa de detectors LIGO-Virgo ha descobert nou fusions més de forats negres i un xoc explosiu de dos estels de neutrons. Aquest esdeveniment, etiquetat com GW170817, va generar no només ones gravitacionals, sinó també llum, que va ser observada a dotzenes de telescopis terrestres i espacials.

En concret, s'espera que el O3 reveli nous senyals procedents de noves fonts, com la fusió de sistemes binaris formats per un forat negre i un estel de neutrons.

Així mateix, O3 tindrà com a objectiu les ones gravitacionals de llarga durada, produïdes, per exemple, per estels de neutrons que giren de manera no simètrica respecte del seu eix de rotació.

No obstant això, la detecció d'aquests senyals, així com les procedents d'explosions supernova produïdes després del col·lapse de nuclis estel·lars i altres fonts, suposen encara un desafiament enorme, i la col·laboració LIGO-Verge treballa per aquest objectiu.

UNA ONA GRAVITACIONAL A LA SETMANA

A més, gràcies a les actualitzacions de Virgo i LIGO, s'espera que els senyals procedents de la fusió de forats negres, com GW150914, la primera detecció d'ones gravitacionals, siguin molt comunes, fins a una per setmana.

Els científics també esperen observar fins a desenes de fusions d'estels de neutrons, com GW170817, que va obrir l'era de l'astronomia de multimissatgers i va proporcionar, a més, "revelacions en l'evolució de sistemes binaris, la física nuclear, la cosmologia i la física fonamental".

COL·LABORACIÓ ESPANYOLA

Cal ressaltar que hi ha cinc grups a Espanya que contribueixen a l'astronomia d'ones gravitacionals de LIGO-Virgo, en àrees que van des del modelatge teòric de les fonts astrofísiques fins a la millora de la sensibilitat del detector per als períodes d'observació actuals i futurs.

Dos grups, el de la UIB i l'Institut Galego de Física das Altes Enerxías (IGFAE-USC), formen part de la col·laboració científica LIGO, mentre que l'Universitat de València (UV), l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Barcelona.

GRUP DE FÍSICA GRAVITACIONAL DE LA UIB

En concret, el Grup de Física Gravitacional de la UIB seguirà un ampli programa científic per estudiar les ones gravitacionals emeses per forats negres i estels de neutrons. Continuarà liderant les cerques de senyals d'ones contínues provinents d'estels de neutrons desconegudes, així com els senyals transitoris emesos després de la fusió de dos estels de neutrons.

Els models del senyal d'ona gravitacional provinents de la fusió de forats negres són una part essencial del procés d'anàlisi de dades, i la UIB participa en el desenvolupament d'un dels dos models clau utilitzats fins ara.

Després d'aproximadament tres anys de desenvolupar una descripció millorada i més precisa de la fusió dels forats negres, el grup UIB està "ansiós per provar" el model per fer nous descobriments, han explicat. A més, un estudiant de doctorat del grup, Josep Covas, passarà els propers tres mesos a LIGO Hanford, i contribuirà a operar el detector.