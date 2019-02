L'impost turístic recapta més de 122 milions en 2018 i finança un total de 156 projectes des de 2016

Publicado 6/2/2019 12:55:17 CET

El 73 per cent de la recaptació total del 2018 s'ha produït a Mallorca

L'Impost de Turisme Sostenible (ITS) ha recaptat un total de 122,78 milions d'euros en 2018 i, des de la seva entrada en vigor en 2016, ha finançat "total o parcialment" un total de 156 projectes i actuacions.

En un comunicat difós aquest dimecres, la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques ha detallat que la recaptació en 2018 ha suposat un increment del 87,5 per cent respecte l'obtinguda l'any 2017 (65,4 milions d'euros), un augment que la cartera dirigida per Catalina Cladera atribueix al fet que el 2018 ha estat el segon any de tributació completa de l'ITS i el primer d'aplicació de la revisió de les tarifes en temporada alta.

Així, l'Agència Tributària de Balears (ATIB) ha tancat el període de liquidació final de l'ITS amb un increment del 23,2 per cent en la xifra d'establiments que han tributat respecte del 2016, primer any de l'impost. En concret, el 2018 s'han efectuat declaracions per un total de 6.361 establiments que han liquidat l'ITS, una xifra molt similar a la de 2017 (6.346) i un 23,2 per cent superior a la de 2016 (5.162).

Per la seva banda, la Conselleria ha explicat que la recaptació obtinguda a través de l'ITS es destina de "manera exclusiva" a dotar el Fons d'Impuls al Turisme Sostenible i, des de 2016, l'impost turístic ha generat uns ingressos de 234,48 milions: 42,9 milions l'any 2016, 68,77 milions el 2017 i 122,78 milions durant el 2018 --encara sense computar el lloguer vacacional i els càmpings--.

Així, Hisenda ha apuntat que hi ha 156 projectes d'actuacions finançades total o parcialment pels fons obtinguts a través de l'ITS. A més, ha remarcat que el Pla 2018, dotat amb 110,5 milions, ha incorporat 48 projectes nous i finança també 33 projectes plurianuals de convocatòries anteriors.

EL 73% DE LA RECAPTACIÓ DE L'ITS ES VA REALITZAR A MALLORCA

D'altra banda, la Conselleria ha destacat la recaptació obtinguda per Illes. Així, dels més de 122 milions recaptats el 2018, 89,9 milions es van obtenir a Mallorca, una xifra que representa el 73,4 per cent del total. Per la seva banda, a Eivissa es van recaptar 18,7 milions (un 15,3 per cent), a Menorca, 10,2 milions d'euros (un 8,3 per cent) i a Formentera es van recaptar 1,6 milions (un 1,3 per cent del total).

En comparació a l'any 2017, la Conselleria ha remarcat l'augment de la recaptació dels creuers que han passat de 0,31 milions l'any 2017 a 2,08 milions el 2018, un increment d'1,77 milions d'euros que es deu, d'acord a Hisenda, al canvi legislatiu que suposa que hagin de meritar l'impost tots els creuers que arribin a Balears i no només aquells que passin més de 12 hores.

Per tipus d'allotjament, dels 6.361 establiments de Balears 2.311 són hotels i representen el 85 per cent del total recaptat el 2018 en liquidar 104,6 milions d'euros, un 86 per cent més que l'any anterior. Els apartaments han estat el segon tipus d'allotjament amb major volum de liquidació amb 1.302 apartaments i 12,7 milions recaptats, l'11,1 per cent del total.

INGRESSOS DE MÉS DE 234 MILIONS EN TRES ANYS

La Conselleria ha reiterat que la liquidació de l'ITS no inclou la tributació de lloguers vacacionals ja que el període voluntari per les estades meritades en 2018 s'obrirà entre 1 de maig i 30 de juny de 2019. Així, han recordat que el 2017 s'han recaptat fins al moment un total de 3,29 milions d'euros corresponents a 10.251 establiments.

Amb tot, la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha destacat "la capacitat per finançar inversions necessàries que any rere any genera l'ITS, un tresor per les Balears" ja que "permet afrontar projectes de millora de l'entorn i d'infraestructures que es tradueixen en una millora del benestar de residents i visitants".

Finalment, Cladera ha valorat "la gran acceptació social i la normalitat absoluta" de la gestió de l'ITS així com "la total consolidació" dels processos de liquidació telemàtica implantats per l'ATIB.