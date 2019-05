Llibertat amb càrrecs per l'excapità del Valladolid, Borja Fernández

Publicado 30/5/2019 17:31:49 CET

VALLADOLID/OSCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

L'exjugador del RCD Mallorca i excapità del Reial Valladolid, Borja Fernández, ha quedat en llibertat amb càrrecs, i amb una fiança de 50.000 euros, després de prestar declaració en el Jutjat d'Instrucció número 5 d'Osca, en relació a una organització de tripijocs esportius dins del futbol professional.

L'advocat de Borja Fernández, Joan Castelón, ha informat als mitjans de comunicació, davant les portes del Palau de Justícia, que s'ha acordat deixar-li en llibertat al que ha afegit que "seguirà el procés d'investigació i fins que no estigui del tot determinat els indicis, caldrà esperar" encara que el jugador haurà de presentar-se en el Jutjat cada quinze dies.

"Tindrà les presentacions que marca la llei quan un està en llibertat provisional" ha subratllat Castelón, qui ha asseverat que càrrecs són "els de tots", i que "evidentment", fins que no està determinat "quina participació hi ha, si hi ha indicis o no, sempre està la mateixa imputació".

"En el que fa referència a blanqueig de capitals i estafa, puc garantir que això no sortirà mai", ha conclòs Joan Castelón.

L'excabdal del Reial Valladolid, a qui se li ha retirat el passaport i no podrà sortir del territori nacional, està sent investigat judicialment com a possible autor d'un delicte de corrupció en l'esport i com a presumpte cooperador necessari en un delicte d'estafa.