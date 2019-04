L'Obra Social 'la Caixa' i la Fundació Mallorca Integra organitzen aquest dimarts un partit de futbol inclusiu a Palma

Publicado 1/4/2019 11:12:45 CET

Fruit de la col·laboració de les dues entitats també es duen a terme activitats esportives dirigides a la població penitenciària

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Obra Social 'la Caixa' i la Fundació Mallorca Integra han organitzat un partit de futbol inclusiu, que es durà a terme aquest dimarts de 18.00 a 19.00 hores en el C.P. Camilo José Cela de Palma, una iniciativa que s'emmarca dins del programa d'activitats fruit de la col·laboració de les dues entitats.

Segons ha informat l'Obra Social 'la Caixa' en un comunicat, es tracta de Lliga Integra', dirigida joves i adults amb diversitat funcional. Aquesta activitat, que s'ha desenvolupat durant tot l'any, compta amb la participació activa dels voluntaris de la Caixa.

En concret, fins a 90 jugadors amb diversitat funcional i edats compreses entre 12 i 65 anys participen des del 2018 en aquesta lliga de futbol adaptat promoguda per la Fundació Mallorca Integra.

Els voluntaris, a més de participar en el partit inclusiu recolzaran com a voluntaris al personal de la Fundació per finalitzar amb un berenar per a tots els assistents.

D'altra banda, també fruit de la col·laboració de les dues entitats, s'ha posat en marxa el 'Programa Reinsereix', dirigit a població penitenciària, a través del qual es treballa amb diferents mòduls durant quatre dies a la setmana desenvolupant diferents activitats multideportives.