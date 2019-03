L'OCB comunica a la Delegació del Govern possibles consultes populars sobre Monarquia o República en els municipis

Publicado 26/3/2019 17:10:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha comunicat a la Delegació del Govern la possibilitat que els dies 6 i 7 d'abril se celebrin actes que incloguin consultes populars "simbòliques" sobre Monarquia o República en els municipis de les Illes.

Segons han informat fonts de l'OCB, aquestes consultes, que se celebrarien sense cens, no estan formalment convocades, sinó que amb aquest gest cerquen facilitar que els grups que vulguin celebrar-les puguin fer-ho.

La comunicació a la Delegació del Govern arriba després que la Junta Electoral Provincial hagi autoritzat la consulta simbòlica sobre monarquia o república a Valldemossa, plantejada per la 'Agrupació d'Electors la Valldemossa que Volem'.

Segons l'OCB, com a reacció a la prohibició inicial de la Junta Electoral de Palma, agrupacions de diversos municipis han manifestat el seu interès a celebrar les consultes i per això s'ha optat per registrar l'escrit a la Delegació del Govern.

El president de l'OCB, Josep de Lluis, ha expressat que la prohibició de la consulta en el municipi d'Artà va causar "alarma" en l'Obra Cultural i es va interpretar com un atac "als estàndards democràtics". "Ens vam posar a la disposició del grup promotor pel que poguessin necessitar", ha indicat.

Així, De Lluis ha aclarit que no és l'OCB qui convoca les consultes, l'aspiració de les quals és "posar sobre la taula de l'opinió pública d'un determinat tema".