L'ocupació de Balears creixerà el 2019 un 2,1%, segons la CAEB

Publicado 25/3/2019 16:42:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha presentat aquest dilluns l'informe "Evolució Econòmica" corresponent al quart trimestre de 2018 i ha destacat que les previsions d'ocupació de Balears per 2019 se situen en el 2,1 per cent, una dècima per sota de la mitjana de l'Estat (2,2 per cent)

Així ha informat la CAEB a través d'una nota de premsa en la qual ha detallat que l'economia balear creixerà un 2 per cent enfront del 2,1 per cent d'Espanya, unes xifres que situen les previsions de creixement per a Balears per sota de la mitjana espanyola "per primera vegada" des de 2012, segons la CAEB.

L'ECONOMIA BALEAR VA CRÉIXER DE MITJANA UN 2,7% EL 2018

D'altra banda, la CAEB ha apuntat que el creixement de l'economia balear el 2018 va ser del 2,7 per cent, una xifra dues dècimes per sota de les previsions i sis dècimes menys que el 2017, quan va ser del 3,3 per cent. En aquest sentit, la Confederació d'empresaris ha destacat el "grau de sincronia" de les dades de Balears amb la desacceleració del creixement de l'economia espanyola, que va créixer un 2,5 per cent el 2018 enfront del 3 per cent de 2017.

En aquest sentit, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha demanat a les Administracions "reformes profundes que permetin millorar la productivitat i prudència, evitant polítiques econòmiques que afecten negativament a l'economia".

A més, Planas ha afirmat que "no és sostenible" la pujada salarial "mentre la productivitat segueixi decreixent i es pugin els impostos". "La redistribució de la riquesa també ha de

ser sostenible i pujar salaris i impostos sense que augmenti la productivitat no és sostenible", ha manifestat.

BAIXADA DEL CONSUM A LES LLARS

L'informe de la CAEB apunta com a principal causa de la ralentització del creixement econòmic a Balears a la menor contribució efectuada per part de la demanda interna i els serveis, en particular de l'àmbit turístic.

En aquest sentit, el consum a les llars de Balears ha crescut a un ritme del 2,7 per cent, 5 dècimes per sota del registrat el 2017 quan va ser del 3,2 per cent. Així, la CAEB atribueix la menor embranzida del consum privat a l'esgotament de les compres de béns duradors posposades durant la crisi, així com a l'encariment dels productes energètics i la ralentització del ritme de creació d'ocupació (3,4% vs 5,5%, 2017).

Així mateix, la CAEB ha atribuït el menor creixement de l'economia al comportament del sector serveis ja que aquest ha avançat a un ritme del 2,7% el 2018, sis dècimes menys que el 2017, quan aquest creixement va ser del 3,3 per cent.

L'informe de la CAEB revela que aquesta evolució destaca en l'àmbit turístic, ja que l'arribada de visitants (1,6%) ha tendit a normalitzar-se després de diversos exercicis d'una intensa trajectòria a l'alça (6,3%, 2017; 10,5%, 2016), un factor que CAEB atribueix a la recuperació de la demanda turística que en algunes de les principals destinacions turístiques de la ribera sud i oriental del Mediterrani.

INVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ

L'informe de CAEB estima que la inversió a Balears s'ha mantingut com a "principal motor" de l'economia balear a causa de la inversió en construcció, ja que el pressupost corresponent a projectes visats d'obra durant 2018 van arribar els 1.000 milions d'euros.

D'altra banda, Balears ha experimentat el 2018 un creixement moderat de la indústria de l'1,9 per cent enfront del 2,5 per cent de l'exercici anterior. En aquest sentit, la CAEB ha apuntat que la indústria balear s'ha vist llastrada per la reculada que ha experimentat la producció per primera vegada en els últims quatre anys (-4,1%) i la seva translació a l'evolució de la xifra de negocis del sector (-2,5%).

Finalment, l'informe de la CAEB conclou que, d'acord amb les projeccions dels principals organismes internacionals de referència, cal esperar que l'actual cicle expansiu de Balears tingui continuïtat durant 2019 a un ritme de creixement cada vegada més moderat.