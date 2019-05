L'ocupació a Balears creixerà un 2,4% a la campanya d'estiu fins arribar a les 23.500 contractacions, segons Randstad

Publicado 20/5/2019 18:22:55 CET

És la regió on menys creixerà l'ocupació aquest estiu respecte a l'any anterior

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

Balears arribarà a les 23.490 contractacions en la campanya d'estiu d'enguany, segons una anàlisi de Randstad, la qual cosa implica un augment del 2,4 per cent respecte a l'any anterior. Això situa l'arxipèlag com la regió on menys creixerà l'ocupació aquest estiu en relació a 2018.

Amb tot, les xifres suposen registrar un nou rècord a les Illes. En concret, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, Randstad espera que se signin 23.490 contractes a la regió en els sectors de comerç, hostaleria, transport i entreteniment.

La xifra registrada el 2010 va ser de 14.344 contractes i des de llavors ha anat creixent, a excepció d'una caiguda el 2012 (-3,7 per cent). Així, les contractacions a Balears durant el període estival han crescut durant set anys consecutius.

Amb tot, Balears creix en contractacions per sota de la mitjana nacional, que és del 6,5 per cent.

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, Randstad també preveu que la campanya d'estiu d'aquest any marqui un nou rècord de contractació, superant les 604.00 contractacions durant els mesos de juny, juliol i agost.

En concret, les previsions que maneja Randstad estimen que se signin 604.530 contractes, la qual cosa suposa un augment del 6,5% respecte a l'any anterior i un 90% més que la xifra registrada el 2010.

La contractació en aquesta època de l'any està impulsada per determinats sectors vinculats al turisme, com a comerç, transport, hostaleria i oci i entreteniment. Les característiques del període estival, per tant, porten al fet que la contractació temporal sigui una de les opcions més utilitzades per les empreses a l'hora de donar resposta al màxim de demanda, satisfer les necessitats dels visitants i cobrir les vacances d'alguns professionals.

SECTORS

El turisme es posiciona, una vegada més, com el principal motor de contractació durant el període estival. Aquest sector va tornar a superar durant l'estiu de 2018 el major volum de treballadors a Espanya de la història, prop dels 1,8 milions d'ocupats, després d'augmentar un 3,1% respecte a l'any anterior.

Un altre aspecte a tenir en compte en aquesta època és la campanya de rebaixes, un dels principals motors de l'ocupació en el sector comerç i en transport i logística, sobretot en els últims anys, derivat de l'increment del comerç electrònic. Les incorporacions d'aquests perfils comencen al juny i s'allarguen durant els mesos de juliol i agost, sent promotors, depenents i llocs d'atenció al client els més valorats.

L'hostaleria és un altre dels sectors que més impulsen l'ocupació en el període estival. Els hotels i altres tipus d'allotjaments aconsegueixen taxes d'ocupació molt elevades, arribant en molts casos al 100 per cent. Els perfils més demandats són principalment de suport a hotels i restauració, com a cambrers, cambreres de pis, cuiners o personal de recepció, entre uns altres.

Quant al transport, els més sol·licitats són tots aquells perfils relacionats amb la infraestructura de transport, especialment, el personal de ports, aeroports i estacions de transport, on el coneixement d'idiomes és un aspecte indispensable per accedir a una ocupació.

Finalment, l'oci és un altre dels sectors que aporten dinamisme al mercat laboral, gràcies a l'impuls generat per activitats recreatives i vinculades al turisme.

LES QUALITATS MÉS CERCADES

Durant el període estival, les empreses estan interessades que els candidats comptin amb experiència en un lloc similar. D'aquesta manera, les empreses cerquen respondre l'increment de la demanda en un curt espai de temps, per la qual cosa una ràpida adequació al lloc de treball és un aspecte altament valorat.

A causa de l'augment de l'oci i del turisme, especialment internacional, el coneixement d'idiomes, especialment l'anglès, es posiciona com un requisit indispensable per a molts llocs. De fet i de cara a oferir un millor servei als turistes internacionals, es detecta un increment en les demandes de les companyies de professionals amb un tercer idioma, ja siguin europeus (francès, alemany, nòrdics) o altres (com rus, xinès o àrab) a causa de l'augment de visitants d'aquests països.

A l'hora de seleccionar candidats, les companyies també valoren, per exemple, els perfils orientats a l'atenció al client i amb capacitat comercial. Les empreses tenen en compte aspectes com la predisposició a treballar en equip i a resoldre problemes derivats de l'operativa diària, segons Randstad.