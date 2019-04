Publicado 9/4/2019 11:13:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'ocupació de les cases rurals durant la Setmana Santa a Balears arriba al 48,46%, entre tots els allotjaments rurals que tenen el seu calendari d'ocupació actualitzat entre el 17 i el 21 d'abril de 2019, a l'espera de comptabilitzar les reserves d'última hora, segons dades recollides per Tuscasasrurales.com

Per comunitats autònomes, Navarra lidera l'ocupació amb un 93,39%, seguida d'Aragó amb un 84,95%, Extremadura amb un 84,17%, Castella i Lleó amb un 83,68%, Catalunya amb un 80,76%, La Rioja amb un 80,17% i País Basc amb un 80,11% com les comunitats que registren els majors nivells d'ocupació a Espanya durant la Setmana Santa de 2019.

Després d'aquestes comunitats queden altres com Andalusia (73,82%), Astúries (73,7%) o Castella-la Manxa (73,35%). D'altra banda, les comunitats que registren una menor taxa d'ocupació durant la Setmana Santa de 2019 són Galícia amb un 57,94%, Múrcia (57,23%) i Balears amb un 48,46%.

Quant a províncies, i en incloure's les autonomies uniprovincials, Navarra se situa com la província amb major ocupació durant la Setmana Santa de 2019, amb un 93,39% d'ocupació, seguida d'altres províncies com Àlaba (89,65%) Burgos (88,7%) Segòvia, (88,6%), Càceres (88,56%), Zaragoza (88,54%), Salamanca (87,71%) o Soria amb un 87,39%.

MALLORCA, "OPCIÓ FAVORITA"

D'altra banda, segons els resultats de l'enquesta anual sobre les Tendències de Viatges per a Setmana Santa, elaborada per TripAdvisor, Espanya continua sent la destinació principal per fer una escapada durant la Setmana Santa, amb Mallorca, Madrid i Tenerife com a opcions favorites, sent un 77% dels espanyols el que farà viatges nacionals.

El llistat de les deu destinacions nacionals més cercats pels espanyols no varia en gran manera pel que fa a les preferències dels viatgers internacionals. Així, els espanyols prefereixen, per aquest ordre, Mallorca, Madrid, Tenerife, Benidorm i Barcelona. Amb uns resultats molt similars, Barcelona, Mallorca, Tenerife, Lanzarote i Madrid se situen com les destinacions més cercats per usuaris internacionals. Eivissa és un altre de les destinacions favorites pels viatgers estrangers, suituándose en novena posició en el rànquing.