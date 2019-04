Mallorca Film Commission organitza les primeres jornades 'Cinema i audiovisual, nous models de finançament i mercats"

Publicado 11/4/2019 15:06:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mallorca Film Commission (MFC) ha organitzat les primeres jornades 'Cinema i audiovisual, nous models de finançament i nous mercats' que es duran a terme els dies 12 i 13 d'abril a l'Hotel Innside Palma Bosc.

Segons ha informat la MFC en un comunicat, per organitzar les jornades es compta amb la participació altres entitats estatals com a PROA, la Spain Film Commission, i d'associacions locals com Apaib o TheBase.

El programa s'ha focalitzat en la generació d'espais de treball conjunts i en la promoció de xarxes associatives entre les persones i associacions participants.

Així mateix, totes les persones assistents tindran l'oportunitat de coordinar projectes gràcies a diferents entrevistes ràpides i reunions informals.

A través de la MFC es duu a terme una estratègia per fomentar l'illa com a plató de cinema, a través de la promoció de localitzacions, el foment de rodatges sostenibles i, com a conseqüència, l'impuls com a destinació de turisme cinematogràfic.