Mallorca Lliure demana al futur Consell la paralització de l'autopista Llucmajor-Campos

Publicado 30/6/2019 13:45:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Juny (EUROPA PRESS) -

La plataforma Mallorca Lliure ha demanat aquest diumenge a l'equip de govern del futur Consell de Mallorca la paralització de l'autopista Llucmajor - Campos, on l'entitat ha dut a terme una acció de protesta, segons han informat en una nota.

"Des de Mallorca Lliure demanem al nou govern del Consell que paralitzi el projecte i l'adapti a les necessitats reals i futures que Mallorca necessita, que passen per un canvi de model urbanístic i de transport en coherència amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del territori", han expressat des de Mallorca Lliure.

La plataforma s'ha referit a les negociacions que mantenen PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem per aconseguir un pacte de governabilitat en el Consell de Mallorca com una "oportunitat" per reconèixer que l'autopista Llucmajor - Campos "no era necessària".

"Les negociacions són una oportunitat per rescatar la veritat: que l'autopista no era necessària, que va ser un engany i una traïció per afavorir interessos urbanístics i d'explotació turística a la zona sud de Mallorca", han assegurat.

A més, l'entitat ha censurat que el Consell no hagi reduït l'autopista. "Ni existia tal reducció, ni existeix a dia d'avui ni mai va existir la voluntat de fer-ho", han afegit.

"AUTOPISTA DE TRAÏCIONS ALS VOTANTS DEL PACTE"

D'altra banda, la plataforma ha considerat que l'autopista està "feta de mentides i traïcions" als votants i a la "història política" dels partits progressistes que van formar el pacte en el Consell de Mallorca durant la legislatura 2015-2019.

"Avui assistim a una crisi profunda d'aquell mateix Pacte, que ja no desperta il·lusió sinó resignació, i que si ha guanyat no ha estat per les seves propostes, sinó per la por que despertava la possibilitat d'un govern d'extrema dreta", han manifestat des de Mallorca Lliure, que ha retret a MÉS i Podem la seva "coherència i dignitat" en considerar que no han defensat els seus principis.

"L'autopista representa a un Pacte que va guanyar prometent un canvi de model, però que només ha canviat els seus principis: el de la veritat i l'honestedat pel de la mentida i la traïció", han censurat.

Finalment, l'entitat ha advocat per una Mallorca "lliure de contaminació i d'asfalt, d'especulació urbanística, de crisi ecològica i de destrucció" del paisatge.