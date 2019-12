March: "No m'agrada que se centri el debat de la llei educativa en temes només de llengua"

Publicado 12/12/2019 12:09:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació del Govern balear, Martí March, ha lamentat aquest dijous que el debat sobre la llei educativa se centri "en temes només de llengua".

"Volem obrir un debat ampli, no m'agrada que se centri el debat de la llei en temes només de llengua", ha expressat durant una roda de premsa, preguntat per la "felicitació" que 'PLIS. Educació, per favor' li va fer per incloure el castellà com a llengua vehicular a l'avantprojecte.

En aquest sentit, March ha dit que les aportacions de 'PLIS' són "benvingudes", com les de qualsevol altra organització. "Volem les màximes aportacions", ha insistit el conseller, que ha recalcat que l'avantprojecte "és un redactat obert".

El conseller ha reiterat que volen "el màxim consens" perquè és "la millor manera de blindar una llei".