March reitera que la Mesa de Negociació de FP a Formentera atendrà les "particularitats educatives" de l'illa

Publicado 6/5/2019 16:56:34 CET

FORMENTERA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, han presidit la constitució de la Mesa de Negociació relativa al suport a la formació professional i a la implantació de nous cicles de FP per atendre les "particularitats" de l'illa.

Segons ha informat el Govern, la constitució de la Mesa respon la Proposició no de llei aprovada en el Parlament que instava el Govern a constituir una taula de negociació amb la participació del Consell de Formentera, el Consell Escolar de Formentera, l'IES Marc Ferrer i els agents socials i econòmics, per definir el mapa de l'oferta de formació professional inicial per a Formentera.

A més, el Govern ha explicat que March és el president de la Mesa i que la integren la consellera d'Educació, un representant del Consell Escolar de Formentera, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat o representants sindicals, entre uns altres.

March ha destacat la importància de la constitució d'aquesta Mesa per atendre les particularitats educatives de Formentera, assegurant que volen "potenciar la FP com una via important de formació per a l'alumnat i per al model productiu de l'Illa".

En el curs 2019/20 en l'IES Marc Ferrer de Formentera es podrà estudiar de la família d'Administració i gestió, el grau mitjà de tècnic en Gestió administrativa i de la família d'Hostaleria i turisme, el grau mitjà de Tècnic en Cuina i gastronomia i el de tècnic en Serveis en restauració, més la FP bàsica de Cuina i restauració.

A més, des del Govern han informat que la propera reunió de la Taula s'ha fixat per al mes de setembre.