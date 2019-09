March veu "bàsica" la construcció d'un CEIP a Santa Eulària

Publicado 24/9/2019 12:17:23 CET

El conseller d'Educació, Martí March, ha reiterat que pel Govern és "bàsica" la construcció d'un nou CEIP a Santa Eulària, encara que per això han d'obtenir un solar i "sigui per la raó que sigui, no s'ha tingut mai per part de l'Ajuntament".

"No s'ha resolt", ha dit March, recordant que, per tant, no es pot construir el centre que suposaria una inversió de més de quatre milions d'euros i dues línies.

El diputat del PP, Mariano Juan, ha preguntat al Govern durant el ple si s'implicarà en la resolució definitiva dels problemes que afecten el desenvolupament d'infraestructures educatives a Santa Eulària

Segons Juan, el municipi té diversos problemes en relació a aquestes infraestructures des de fa anys i, "encara que el conseller va posar bona voluntat, la passada legislatura no es va aconseguir fer cap obra".

"En l'actualitat, sembla que hi ha més interès a polititzar aquestes inversions qüestionant la forma en la qual s'han sol·licitat les obres", ha reiterat Juan.

El conseller ha aclarit que en la passada legislatura van invertir 500.000 euros en centres de Santa Eulària i es va obrir un menjador nou en el municipi, entre altres accions.

Juan ha recordat que, a Sant Carlos, Educació disposa d'un solar "que encara no han edificat". A més, el solar que podria acollir el nou centre està en la Comissió de Medi ambient des de 2017, ha dit Juan.

"El que han de fer és prioritzar aquest tipus d'inversions que són necessàries", ha insistit el diputat del PP.

En relació a Sant Carlos, March ha afirmat que estan a punt de licitar-se les obres previstes.