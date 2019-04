Maroto diu que el divendres s'aprovarà una partida de 21,1 milions per les obres del Parador d'Eivissa

Publicado 24/4/2019 10:37:24 CET

La ministra de Turisme, Reyes Maroto, ha anunciat aquest dimecres a Eivissa que divendres que ve s'aprovarà al Consell de Ministres una inversió de 21,1 milions d'euros per contractar les obres de rehabilitació del Castillo i l'Almudaina com a futur Parador.

"Contribuirà a millorar la rendibilitat social i econòmica a Eivissa i Balears, al mateix temps que obrirà noves perspectives cap a una nova activitat turística", ha dit.

Sobre el Parador, ha reiterat que serà un "important dinamitzador del teixit empresarial turístic" per la seva condició d'element patrimonial de caràcter històric. Així, les restes trobades en la instal·lació "generaran un nou model cultural" i contribuiran a la creació d'"una nova imatge d'Eivissa". "Serà una bona notícia per als eivissencs i pels qui visitin Eivissa", ha afegit.

SOBRE LA INDÚSTRIA TURÍSTICA

La ministra ha definit la indústria turística com "un sector estratègic" a l'economia nacional i balear, que genera el 12 per cent del Producte Interior Brut (PIB) i ocupa a prop del 13 per cent de la població.

"És, sens dubte, una eina per a la cohesió social i territorial, també pel desenvolupament econòmic i per a la fixació de població", ha destacat durant l'esmorzar informatiu celebrat a Eivissa.

Maroto ha relatat que la seva prioritat ha estat situar el turisme com a "eix central" del projecte de país del PSOE. Així mateix, ha destacat les "fortaleses extraordinàries" que ha posat de manifest aquesta indústria.

En 2018, ha relatat, els indicadors turístics van marcar de nou dades "històriques" amb 82,8 milions de turistes i un creixement de l'1,1 per cent. Balears va rebre prop de 14 milions de visitants, un 0,5 per cent més i una quota de turistes internacionals del 17 per cent, situant-se com la segona comunitat amb més visitants estrangers.

Així mateix, va augmentar un 3,3 per cent la despesa turística amb gairebé 90.000 milions d'euros, 15.000 milions a Balears, xifra que va créixer un 1,6 per cent. "Això mostra que la indústria mostra cada vegada major rendibilitat i valor afegit", ha dit.

Quant a l'ocupació que genera el sector, malgrat la incertesa pel Brexit, 2019 ha començat "bé". Maroto s'ha mostrat "optimista" cap al futur del sector, assegurant que cal avançar cap a un "model intel·ligent, sostenible i de qualitat", comptant amb recursos.