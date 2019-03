MazikDuo inicia aquest diumenge una gira per Europa i al juny actuarà a la Xina

Publicado 20/3/2019 12:51:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

El duo MazikDuo, format pel clarinetista menorquí Tolo Genestar i el pianista de Terrassa Marc Sumsi, iniciarà aquest diumenge una gira per Europa i al juny actuarà a la Xina per presentar el seu treball discogràfic 'Jewish Life'.

La gira compta amb el suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) per mitjà de la línia de suport a la projecció exterior.

El 24 de març MazikDuo inaugurarà el 'Festival of Tolerance 2019' de Ljubljana (Eslovènia); el 27 de març tocarà a la sala 'VEF Culture Palace' de Riga (Letònia), on el concert serà retransmès en directe per Latvijas Radio 3 (Ràdio Nacional de Letònia).

El 4 d'abril MazikDuo realitzarà un 'workshop' i concert en l'Institut de Música d'Andorra i al juny la formació durà a terme la seva primera gira a la Xina. Entre el 6 i 17 de juny, tocarà a la 'Guanzhou Opera House', en el 'Pequín NCPA', en el 'Shangay City Theatre', en el 'Shadong Grand Theatre' de Jinan i també a l'auditori nacional de la ciutat de Suzhou.

En la presentació, que ha tingut lloc aquest dimecres a Ca n'Oleo, Tolo Genestar, acompanyat del responsable de l'àrea de música de l'IEB, Xavier Barceló, ha agraït el suport de l'IEB, el qual, ha recordat, "es remunta a la Fira B! 2016".

Genestar ha subratllat que aquests concerts sorgeixen arran del mercat 'Classical: Next' de Róterdam de 2018 on "es va acordar la gira a Xina" i on van realitzar "el contacte amb el 'management'" que els "ha aconseguit la gira per Europa".

'JEWISH LIFE' DE MAZIKDUO

'Jewish Life' és un monogràfic de la música jueva, un projecte que fusiona la clàssica i el klezmer, on tots dos gèneres conviuen amb una varietat de músiques però amb una temàtica comuna com és la història de la comunitat jueva contemporània.