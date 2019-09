Menys de el 1% dels lloguers de Balears són 'minipisos'

Publicado 22/8/2019 14:45:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ag. (EUROPA PRESS) -

El 0,4 per cent dels lloguers a Balears tenen menys de 30 m2, i la majoria superen els 60 m2, segons un estudi publicat per Idealista amb el qual pretén analitzar la realitat del "fenomen dels 'minipisos'".

Així ha informat el portal en una nota en la qual detallen que el 13 per cent dels habitatges en lloguer de les Illes tenen entre 30 i 60 m2. Mentrestant, la majoria d'immobles que es poden llogar en la Comunitat (38,8 per cent) compta amb una superfície d'entre 61 i 100 m2.

En el conjunt nacional, l'1 per cent de tots els habitatges anunciats per llogar en aquest portal compta amb una superfície inferior als 30 metres quadrats.

El 20 per cent dels habitatges anunciats tenen entre 3 m2 i 60 m2, mentre que la majoria d'immobles (47,4 per cent) compta amb una superfície d'entre 60m2 i 100m2 . El 22,8 per cent de tot el parc disponible té una grandària que oscil·la entre els 100m2

i els 150m2 , i el 8,7 per cent té una grandària superior.

Segons han indicat, Navarra és l'única comunitat en la qual no existeixen al mercat habitatges amb menys de 30m2. Els habitatges de menys de 20m2 tampoc suposen una mostra significativa a les

grans ciutats com Barcelona on només el 0,1 per cent és inferior a aquesta grandària.