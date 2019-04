Més de 170 esportistes participen a les II Jornades Palmadona de Natació Artística a Son Hugo

Publicado 31/3/2019 14:57:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Març (EUROPA PRESS) -

Un total de 175 esportistes han participat a les II Jornades Palmadona de Natació Artística, celebrades aquest dissabte a Son Hugo i en la qual s'han realitzat durant tres hores exhibicions de solos, duos, combos, equips i tallers participatius, segons ha informat l'Ajuntament de Palma a través d'un comunicat.

En la jornada, organitzada per l'Institut Municipal de l'Esport (IME) i la Federació Balear de Natació, 39 nenes han participat en un taller d'iniciació a aquesta modalitat esportiva amb el suport de les nedadores del Centre de Tecnificació (Cteib).

A més, 47 alumnes de les escoles municipals de l'IME han realitzat la seva exhibició al costat de 89 esportistes de cinc clubs que han participat en la jornada: el Club Mediterrània, Aquàtics Sóller, Club Natació Calvià, CampusEsport, Club Sincro Andratx i del Centre de Tecnificació de l'Escola Balear de l'Esport (EBE).

Des de Cort han detallat que l'IME incorpora per segon any consecutiu aquest esdeveniment al programa Palmadona per "posar en valor" el paper de la dona en l'esport i, al seu torn, donar a conèixer la Natació Artística.

A la jornada han assistit el director general d'Esports, Sergio Rodríguez, i el president de la FBN, Vicente Càceres.