Més de 38.000 joves balears podran votar per primera vegada en les eleccions al Parlament, Consells i municipis

Publicado 24/5/2019 13:32:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 38.184 joves podran votar per primera vegada en les eleccions del proper diumenge al Parlament, als Consells i als ajuntaments de Balears, mentre que 47.582 joves estan cridats a les urnes en els comicis al Parlament Europeu.

Així han informat la consellera de Presidència, Pilar Costa, al costat de la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, en una roda de premsa en la qual han assenyalat que els censos a les diferents administracions varien entre el Parlament Europeu (819.685 persones), el Parlament autonòmic (801.594 electors), els Consells insulars (766.636) i els municipis (796.899).

El Govern disposarà de 14,8 milions de paperetes al Parlament i Consells per a aquest diumenge, mentre que el Govern central ha preparat 14 milions de paperetes per als comicis europeus i locals. A més, el pressupost del Govern per a la cita electoral ascendeix a 1,3 milions d'euros destinats a despeses electorals (paperetes, sobres, etc.), mentre que el les eleccions europees i municipals tindran un cost de 1,048 milions d'euros per al Govern de l'Estat.

ORDRE DE L'ESCRUTINI

Les eleccions europees i municipals són competència del Govern de l'Estat, mentre que les autonòmiques i insulars competeixen al Govern autonòmic. En aquest sentit, l'ordre d'escrutini de resultats es regirà per l'establert a la Llei de Règim Electoral: Parlament Europeu, eleccions municipals, Parlament i, finalment, Consells insulars.

Així mateix, Costa ha detallat que els resultats de les municipals començaran a difondre's a partir de les 21.00 hores --moment en què tanquen els col·legis electorals a les Illes Canàries--, mentre que les dades relatives als comicis europeus no es podran saber fins a les 23.00 hores, quan es produeixi el tancament dels col·legis electorals a Itàlia.

DUES PÀGINES WEBS I SIS RODES DE PREMSA

D'altra banda, Costa ha explicat que es disposarà de dues pàgines web --una autonòmica (www.resultatseleccions2019.caib.es) i una altra estatal (www.resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es)-- a les quals es podran consultar els avanços de participació i els resultats provisionals que estaran operatives a partir de les 08.00 hores d'aquest diumenge.

A més, el Govern ha programat tres rodes de premsa per oferir les dades relatives a l'avanç de participació electoral en els comicis al Parlament i al Consell, que seran a les 14.20 hores, 18.20 hores i a les 23.20 hores, aproximadament. Així i tot, Costa no ha descartat possibles rodes de premsa posteriors si l'escrutini s'allargués més del previst.

Per la seva banda, Sánchez ha explicat que la Delegació de Govern oferirà una roda de premsa a les 10.30 hores en la qual compareixerà el Secretari d'Estat de la delegació per donar compte sobre les incidències i dades d'inici de la jornada electoral. Així mateix, hi haurà una roda de premsa a les 14.30 hores i una altra a les 18.30 hores per difondre les dades de participació.

AUGMENT DEL VOT PER CORREU

D'altra banda, Sánchez ha explicat que s'han rebut un total de 24.346 sol·licituds de vot per correu, la qual cosa suposa una diferència de 9.371 vots més que fa quatre anys (+62,5%), quan es van rebre 14.975 sol·licituds.

Se segueix la mateixa tendència amb les sol·licituds de vot d'espanyols residents absents, ja que s'han rebut un total de 1.255 sol·licituds (+48,3%), 409 més que en els últims comicis de l'any 2015 quan es van registrar 846 sol·licituds.

Respecte a la logística, els comicis del diumenge disposaran de 4.852 urnes, 1.215 taules i 385 col·legis electorals repartits en 67 municipis de totes les Illes en els quals hi haurà quatre urnes a cada Mesa (una per a cada cita electoral).

Les úniques excepcions seran Formentera, en les quals hi haurà tres urnes --no es diposita papereta al Consell, ja que primer es constitueix com a municipi i els membres del Consistori són els mateixos que els del Consell-- i Palmanyola, en les quals hi haurà cinc urnes ja que la ciutadania també tria a l'alcalde de la pedania.

En total, hi haurà 760 representants repartits en els col·legis electorals de Balears, 441 dels quals seran transmissors (transmetran els resultat de l'escrutini de les Meses al centre de dades). La xifra total de funcionaris implicats en el dispositiu electoral serà de 842.

DIFERÈNCIA DE CENSOS ELECTORALS

Els comicis del diumenge són els primers en 20 anys en els quals coincideixen quatre cites electorals, per la qual cosa els censos són diferents en cadascuna de les institucions.

Així, al Parlament europeu poden votar el cens d'espanyols residents, el de residents absents i el de ciutadans de països membres de la Unió Europea (UE) i països extracomunitaris amb conveni, per la qual cosa estan cridades a votar 819.685 persones (47.559 més que en les últimes eleccions europees).

En el cas de les eleccions municipals, poden votar els ciutadans residents, els ciutadans de la UE que ho hagin sol·licitat i els ciutadans de països no comunitaris que tinguin conveni amb Espanya, per la qual cosa estan cridats a votar 796.899 electors (29.820 més que en les últimes eleccions).

Aquest cens escollirà a 925 regidors per als Ajuntaments de Balears, que suposen sis regidors menys que en els últims comicis a causa de les diferències del cens. Així, l'Ajuntament de Calvià perd quatre regidors i els consistoris de Puigpunyent, Valldemossa, Ses Salines i Es Mercadal perden dos cadascun. Per contra, els ajuntaments de Campos i d'Esporles veuran augmentat el seu nombre de regidors en 4 i 2, respectivament.

Quant a les eleccions insulars, només poden votar els ciutadans inscrits en el cens ordinari, la qual cosa es tradueix en 766.636 persones (28.595 més que el 2015). En canvi, a les eleccions al Parlament, a més del cens ordinari, també poden votar els residents absents, per la qual cosa el cens és de 801.594 electors (35.243 més que fa quatre anys).

CANDIDATURES

En relació a les candidatures electorals, en el Parlament es presenten 12 per la circuscripció de Mallorca, 9 per Eivissa, 10 per Menorca i 3 per Formentera. En el cas dels Consells Insulars, es presenten 12 per Mallorca, 8 per Eivissa i Formentera i 9 a Menorca. En el cas de les eleccions al Parlament Europeu, la ciutadania podrà escollir entre 32 candidatures diferents.

Pel que fa a el nombre de diputats, en el Parlament s'escolliran 59 diputats (33 escons per Mallorca, 12 escons per Eivissa, 13 escons per Menorca i 1 escó per Formentera). En el cas dels Consells, s'escolliran 33 consellers a Mallorca, 13 en el Consell d'Eivissa i 13 en el de Menorca, mentre que el de Formentera el formaran els edils del municipi. En referència als comicis al Parlament Europeu, es triaran 54 diputats ja que hi ha una circumscripció única en tot l'Estat.

DISPOSITIU SEGURETAT

La delegada del Govern ha assenyalat que el dispositiu de seguretat previst per a la jornada electoral d'aquest diumenge serà el mateix que en els comicis generals, en els quals participaren un total de 1.822 agents. En concret, hi haurà 433 agents de la Policia Local, 619 efectius de la Policia Nacional i 770 de la Guàrdia Civil.

Finalment, Sánchez ha agraït la implicació a totes les persones que fan possible l'organització de les eleccions, "la màxima expressió de la democràcia".