MÉS demana a la Delegació del Govern que investigui la denúncia per discriminació lingüística a l'aeroport

Publicado 30/7/2019 12:31:09 CET

El senador Vicenç Vidal preguntarà al Ministeri de l'Interior per aquest assumpte

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha remès aquest dimarts un escrit dirigit al delegat del Govern en funcions, Ramon Morey, amb el qual sol·licita que obri una investigació sobre la denúncia per presumpta discriminació lingüística presentada per una treballadora de l'aeroport de Palma.

La dóna va denunciar que l'agent li va impedir el pas per parlar català i que li va exigir que és dirigiu a ella en castellà. Segons Ensenyat, la denúncia podria quedar arxivada i la dóna s'enfrontaria a una altra denúncia amb una possible multa de fins a 200.000 euros.

Donis de MÉS considerin l'ocorregut un "abús d'autoritat". El portaveu ha ressaltat que, amb la quantitat de llengües estrangeres "que se senten parlar a l'aeroport de Palma", el problema és doni amb el català, una llengua cooficial.

Per això, MÉS ha demanat a la Delegació del Govern que expliqui els fets i prengui "els mesuris que corresponguin". "Trobem absolutament necessària l'obertura d'una investigació interna que permeti conèixer amb exactitud els fets denunciats. Si són certs, estaríem davant un cas molt greu", adverteixen en l'escrit.

En el text remès al delegat del Govern en funcions, també recorden que "qualsevol discriminació" és encara més greu "si aquells que vulnerin la Llei són els funcionaris que l'han de fer complir". Per això, també sol·licitin una va reunir amb Morey per abordar aquesta qüestió.

Així mateix, Ensenyat ha avançat que el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, preguntarà al Ministeri de l'Interior per aquest assumpte.

LA DENÚNCIA

La dóna, empleada de l'aeroport de Palma, va presentar una denúncia el juny passat contra un agent de la Guàrdia Civil del control de seguretat per un presumpte cas de discriminació lingüística. La dóna va assegurar que després de passar un control, és va acomiadar en català donant els gràcies, que el guàrdia civil és "va exaltar molt" i que li va dir que "a l'agent de l'autoritat es li parla espanyol o no s'entra".

La dóna va explicar en la denúncia que va contestar que tènia dret a parlar l'idioma que volgués. "Ell em diu que espanyol o no entro, així que no em deixa passar i s'inventa que no he passat el control de seguretat com a excusa", indicava. La denunciant va subratllar que va passar l'arc totes els vegades que es li va requerir i que no va accedir a la seva zona fins que l'hi van permetre.

Segons ha publicat 'Diari de Mallorca', la Guàrdia Civil l'ha denunciat davant Navegació Aèria acusant-la de posar en perill la seguretat aèria.