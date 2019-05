MÉS per Mallorca aposta per "diversificar" l'economia mitjançant la promoció audiovisual i les polítiques verdes

MÉS PER MALLORCA

Publicado 7/5/2019 12:21:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, ha apostat aquest dimarts per "diversificar" l'economia mitjançant la promoció audiovisual, l'impuls de les noves tecnologies i el desenvolupament de polítiques verdes, com és la nova Llei de canvi climàtic i o la Llei de Residus.

"Es tracta d'un dels reptes principals de l'economia de Mallorca, que és diversificar aquest model econòmic molt centrat en el monocultiu del turisme", ha explicat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha assegurat que un desenvolupament correcte de la Llei de canvi climàtic permetrà "impulsar la creació de més de 10.000 llocs de treball dedicats a lluitar contra el canvi climàtic" fins a l'any 2030.

Així mateix, ha explicat que la creació de llocs de treball relacionats amb el manteniment, muntatge o comercialització d'energies renovables requerirà l'impuls de les institucions públiques i "formació específica i adequada per als treballadors, especialment els treballadors parats".

Per part seva, la número dos en la llista de MÉS al Parlament, Fina Santiago, ha plantejat quatre camins en els quals avançar per a refer "un model productiu basat de manera acaparadora en el turisme, els serveis i la construcció" i evitar "la dependència exterior i el consum de territori".

"Cal insistir en el desenvolupament econòmic del sector social, especialment de l'atenció a la dependència i a les cures; la recerca i l'economia del coneixement; la transició energètica i l'economia vinculada a la gestió dels residus", ha afegit.

Finalment, ha explicat que es preveu que en els pròxims deu anys s'hagin creat unes 2.000 places de residència per a gent gran i unes 500 places de centres de dia. "Aquesta inversió en dependència suposaria la creació d'uns 1.600 llocs de treball en el sector públic dedicat a l'atenció de la ciutadania", ha conclòs.