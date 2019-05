MÉS per Mallorca aposta per reforçar l'ATIB i penalitzar les empreses més contaminants

Publicado 3/5/2019 13:06:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Miquel Ensenyat, ha declarat aquest divendres que el seu partit s'ha proposat "reforçar" l'Agència Tributària de Balears (ATIB), "l'administració més propera als ciutadans de les Illes", i que per a això tindran en compte directrius mediambientals de la Unió Europea, per exemple, a l'hora de "penalitzar les empreses més contaminants".

En declaracions als mitjans enfront de la Delegació d'Hisenda a Palma, Ensenyat ha manifestat que, a més d'aconseguir una gestió "més eficaç" de l'ATIB, MÉS per Mallorca demanarà també que el Govern balear i l'Executiu central "cogestionin" els ports i els aeroports de les Illes, per tenir "major control" a l'hora de solucionar "el problema de la pressió humana sobre el territori".