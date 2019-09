Actualizado 23/9/2019 13:39:08 CET

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà. - MÉS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca demanarà "responsabilitats a qui pertoqui" sobre la fallida de Thomas Cook per "evitar" que les administracions siguin les que "paguin les conseqüències" d'aquesta situació.

Així ho ha comunicat aquest dilluns el portaveu adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, en una roda de premsa, en la qual ha traslladat el seu "suport" als treballadors afectats per aquesta fallida que ara per ara ha comportat la cancel·lació de 24 vols a Balears.