MÉS per Marratxí aposta per realitzar consultes populars entre la ciutadania del municipi en la propera legislatura

Publicado 15/5/2019 14:11:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde i candidat a la reelecció per MÉS per Marratxí, Joan Francesc Canyelles, ha anunciat aquest dimecres que la formació progressista apostarà per dur a terme consultes populars entre la ciutadania del municipi durant la propera legislatura 2019-23.

Segons ha informat el partit en un comunicat, aquesta iniciativa servirà com a "instrument de democràcia directa" i s'aplicarà en temes referents a assumptes de la competència municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels ciutadans del municipi.

D'altra banda, Canyelles també ha apuntat que estudiaran la possibilitat d'incorporar dinamitzadors perquè la seva presència als carrers faciliti una tasca en xarxa, al mateix temps que seguiran duent a terme els projectes de participació dels nens i joves als centres escolars.

Des de la formació progressista també seguiran impulsant els Consells de la Infància i de l'Adolescència com a element clau per defensar els drets dels nens.

L'alcalde ha assegurat que apostaran per crear els Consells Sectorials com a òrgans oberts, amplis i suficientment representatius de la societat, que treballaran per impulsar el teixit associatiu i l'autoorganització ciutadana com a via per construir "un municipi més lliure, solidari i democràtic".

Des de MÉS per Marratxí apostaran per dur a terme un nou disseny de la web de l'Ajuntament per donar preferència als continguts i fer-los més clars i accessibles, i fer d'ella una eina útil per a la ciutadania.

També asseguren que dotaran l'àrea de Transparència i a la Defensora de la ciutadania de personal per millorar les seves funcions, que milloraran el temps de resposta a les sol·licituds dels ciutadans i que mantindran la publicació de les declaracions de béns i els sous públics dels regidors electes i càrrecs de confiança per garantir el principi de transparència.