MÉS per Menorca demana al PSOE que no exclogui la presidència compartida del Consell de Menorca per seguir negociant

Publicado 18/6/2019 17:59:00 CET

MENORCA, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha demanat aquest dimarts al PSOE que no exclogui la presidència compartida del Consell de Menorca per seguir negociant un possible pacte de govern.

"Per conformar un govern plural i progressista en el Consell de Menorca volem que es contempli la proposta d'una presidència compartida", han assenyalat des de la formació menorquinista a través d'un comunicat.

MÉS per Menorca considera que l'argument que ha utilitzat el PSOE per exigir una presidència compartida en el Consell de Formentera s'hauria d'aplicar "per coherència" a Menorca.

"Hauria de ser, com a mínim, una possibilitat a analitzar i estudiar", han afegit abans d'indicar que "l'estabilitat i pluralitat del nou govern del Consell passa necessàriament per un acord d'àmplia corresponsabilitat, que també contempli la presidència".

Així mateix, han apuntat que l'Executiva de MÉS per Menorca no contempla de moment una altra opció, atès que "aquest és el mandat sorgit de la nostra última assemblea".

En aquest punt, han informat que durant els propers dies es convocaran de nou als òrgans de consulta del partit per acordar, en l'actual situació, quines són les opcions de negociació per a les properes setmanes.