MÉS per Menorca recolza la posició del Consell Escolar de Balears "contra" la recentralización en matèria educativa

El portaveu de MÉS per Menorca en el Parlament, Nel Martí, ha mostrat aquest dimecres el seu "suport" al Consell Escolar de Balears (CEIB) i ha assegurat que la seva formació "defensa l'autogovern" pel que "entenen que s'hagi de gestionar la competència educativa" des de Balears, ja que ha afirmat que "l'educació és el pilar d'un país".

Així s'ha expressat en una roda de premsa que ha tingut lloc després de la junta de portaveus del Parlament, després de ser preguntat pel rebuig que aquest dimecres el CEIB ha mostrat davant la possibilitat que l'Estat recuperi competències educatives que actualment tenen les autonomies, en referència a declaracions del líder nacional del PP, Pablo Casado.

D'altra banda, Martí ha avançat que la seva formació presentarà 18 esmenes al projecte de Llei de modificació de la Llei de Consells Escolars per convertir el CEIB en un "parlament educatiu".

Així, ha explicat que les esmenes de MÉS per Menorca amplien la representativitat de pares i mares i alumnes a l'organisme a més d'incloure la representació d'entitats --com el Col·legi de Docents o entitats vinculades a la formació no reglada-- que "fins ara" no estaven contemplades.

A més, ha detallat que proposaran que l'elecció del president del CEIB es produeixi per majoria simple així com que la presidència del Consell tingui la figura d'alt càrrec.