MÉS per Palma acusa Ports de l'Estat de "seguir amb la deriva de saturació turística" davant la previsió de creuers

Publicado 16/10/2019 18:28:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Més per Palma ha acusat Ports de l'Estat de "seguir amb la seva deriva de més saturació turística" davant la previsió de creuers per 2020, que determina que el port palmesà concentrarà, almenys en dues ocasions, fins a set bucs en una mateixa jornada.

Aquesta informació va ser publicada aquest dimarts per 'Diario de Mallorca' i, al respecte, la formació ecosoberanista ha alertat aquest dimecres al seu compte de Twitter que la situació "suposa un perill per a la convivència veïnal i el medi ambient".

"Volem una Palma per viure i no un parc temàtic! Moratòria ja. Govern, Ens posem?, han conclòs en la seva publicació a la xarxa social.

Per la seva banda, la regidora de MÉS de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha advertit que "més turisme vol dir menys qualitat de vida i de visita", per la qual cosa ha recordat que el seu partit "té claríssim" que cal limitar l'arribada de creuers per "millorar la qualitat de tots".

El regidor de Cultura i Benestar Social de MÉS, Antoni Noguera, ha dit, també en Twitter, que "per garantir la convivència entre veïnats i model turístic i no agreujar més l'emergència climàtica és imprescindible i obligatori decréixer en l'activitat de creuers a Palma".