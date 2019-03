MÉS per Palma retira els llaços de la seva balconada de l'Ajuntament i penja una bandera morada i una altra LGTBI

Publicado 29/3/2019 15:06:13 CET

Qualifica la decisió de la Junta Electoral com un "atac directe a la llibertat d'expressió i d'idees"

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha retirat els llaços exposats a la balconada de les dependències que té assignades a l'edifici de l'Ajuntament de Palma i en el seu lloc ha col·locat una bandera morada, en referència al moviment feminista, i una altra LGTBI.

Així ho ha anunciat la formació en una nota de premsa difosa després que la Junta Electoral Provincial hagi resolt mantenir l'ordre de retirar els llaços exhibits en una de les façanes de l'Ajuntament, tot i que no es tractés de llaços grocs sinó quatribarrats.

Sobre aquest tema, MÉS per Palma ha manifestat que consideren la decisió de la Junta Electoral com "un atac directe a la llibertat d'expressió i d'idees i una regressió democràtica".

En aquest sentit, els ecosoberanistes palmesans han acusat la Junta Electoral de "prendre part per donar validesa als arguments de l'extrema dreta", quelcom que consideren "inaudit". Cal recordar que l'ordre de retirar els llaços es va produir arran d'una denúncia de Vox.

MÉS per Palma va presentar al·legacions a l'ordre de la Junta, amb les quals argumentava que no s'havien de retirar els símbols perquè eren llaços per la llengua col·locats el 2013, i no feien referència a la causa del 'procés', com havia afirmat Vox en la seva denúncia. Amb la resolució d'aquest recurs, MÉS creu que la Junta Electoral "ha perdut tota legitimitat i autoritat, atès que ha entrat a valorar i interpretar la simbologia del llaç amb la bandera, encara que és àmpliament reconegut socialment aquest llaç com a símbol en defensa de la llengua catalana i la immersió lingüística".

MÉS per Palma ja va explicar aquest dijous que els llaços quatribarrats van ser penjats en el 2013, durant el Govern de José Ramón Bauzà, "en suport a la lluita dels docents i en defensa de la llengua catalana" enfront de la política lingüística del PP. "Des de llavors, han passat fins a tres eleccions, i a cap moment ningú no ha considerat que fos simbologia en defensa del procés d'independència de Catalunya", han protestat.

Per això, MÉS per Palma ha penjat una bandera LGTBI i un estatge i apunten que "no tenen cap vinculació amb la denúncia interposada per Vox". La balconada de MÉS per Palma està situada en una de les façanes laterals de l'edifici de Cort, que dóna a la Plaça de Santa Eulalia.

EL LLAÇ DEL PARLAMENT CANVIA PER UN SÍMBOL DE NOVEL·LES DE FICCIÓ

La denúncia de Vox i el consegüent requeriment de la Junta Electoral també incloïen un símbol penjat en el despatx de MÉS en el Parlament, que en aquest cas sí era un llaç groc. MÉS ha respost l'ordre de la Junta substituint-ho pel 'sinsajo' de la saga de ficció 'Els Jocs de la Fam', en color verd festuc, el corporatiu del partit.

En l'univers de les novel·les de Suzanne Collins, la protagonista llueix un fermall amb aquest símbol com a emblema de la resistència contra un Govern totalitari.