MÉS i El PI demanen als 8 diputats del Congrés que "presentin esmenes per millorar la inversió a Balears"

Publicado 6/2/2019 16:32:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i El PI han demanat aquest dimecres als vuit diputats de Balears del Congrés dels Diputats que "es comprometin i presentin les esmenes necessàries per millorar la inversió en Balears" dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), en el marc que aquest dimarts el Parlament aprovés una Proposició No de Llei (PNL) en la qual s'instava al Govern central a "retirar els PGE para 2019", on MÉS per Mallorca va votar a favor i El Pi, en contra.

En declaracions als mitjans i, en aquest sentit, el líder del Pi, Jaume Font, ha assegurat que si es retiren els PGE, "Sánchez convocarà eleccions" i ha detallat que no seria beneficiós per a les Illes que coincidissin el mateix dia que les autonòmiques, les centrals i les europees.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha dit, per la seva banda, que "prefereixen pactar amb l'esquerra" però que, en aquest cas, "els pressupostos no són bons per a les Illes" i ha afegit que espera que no sigui "un acte d'hipocresia" per part del PP, que és qui va proposar la PNL.

Així mateix, ha detallat que "des de sempre" s'ha anat repetint aquesta situació que és, al seu judici, de "maltractament en inversions territorialitzadas" i ha explicat que "l'ofensa va més enllà", com "el conveni ferroviari".

No obstant això, Gallardo ha destacat que, en termes generals, els PGE són "positius" i ha fet referència a "les millores socials" i ha exemplificat amb les pensions i el salari mínim interprofessional, entre d'altres.