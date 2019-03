La Mesa Permanent celebra les accions per disminuir la bullícia de motors en les carreteres de la Tramuntana

Publicado 13/3/2019 14:22:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Març (EUROPA PRESS) -

El director insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca, Miquel Vadell, ha explicat aquest dimarts la campanya feta pel Departament de Territori i Infraestructures, en col·laboració amb la Direcció general de trànsit (DGT), per controlar les emissions de bullícia a la Serra de Tramuntana.

Segons ha informat la Institució insular en un comunicat, Vadell ha explicat la campanya durant la celebració de la Mesa Permanent de la Serra de Tramuntana, que es reuneix de manera ordinària cada dos mesos i que aglutina les principals i més representatives associacions locals de la Serra de Tramuntana.

D'aquesta manera, ha afegit que "la intenció és seguir amb l'experiència iniciada, per conscienciar la població de Mallorca per disminuir la bullícia, la velocitat i la contaminació en visitar la Serra".

En aquesta sessió també s'ha presentat la primera aproximació a les sol·licituds de Subvencions de 2019 per a la millora del paisatge de la Tramuntana, el termini de presentació de les quals va acabar fa menys de dues setmanes.

AUGMENT DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds han augmentat en més d'un 40 per cent aquest any respecte de 2018, arribant a les 121 sol·licituds. La línia que més augment ha registrat és la de projectes de recuperació etnològica, dirigida tant a ajuntaments com a particulars, entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns i comunitats de regant. Si el 2018 es van rebre 49 sol·licituds, aquest any han estat 73.

Pel que fa a la línia per a la recuperació del paisatge agrícola, per a persones físiques, comunitats de béns, comunitats de regant i entitats sense ànim de lucre, les sol·licituds han passat de 20 a un total de 35.

Aquest any la campanya de subvencions ha tingut com novetats, d'una banda, la reestructuració del pressupost del Consorci per poder avançar en més de tres mesos el termini per a les sol·licituds, cosa que farà que el temps d'execució s'allargui.

També s'han dirigit, a més de particulars, entitats sense ànim de lucre i ajuntaments, a les comunitats de béns i de regant.

La campanya, que va començar a mitjan mes de febrer, ja ha fet quatre actuacions en cap de setmana a l'encreuament de Fornalutx (Mi-10), una de les carreteres més transitades pels motoristes i amb més denúncies per excés de bullícia.

En total, i durant les primeres quatre actuacions, s'han fet 84 proves d'emissió de contaminants, de les quals han resultat 23 favorables i 61 desfavorables, i 25 proves d'emissió de bullícia, 23 de les quals han estat favorables i dos desfavorables.