Mesquida assegura que Marlaska no ha de seguir al capdavant del Ministeri de l'Interior

El cap de llista de Cs per Balears al Congrés, Joan Mesquida, ha considerat que el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, no ha de seguir al capdavant del departament per la seva gestió dels altercats que es registren a Barcelona.

A través d'un comentari publicat en el seu Twitter, Mesquida qüestiona que Marlaska estigués anit sopant en un conegut restaurant de Madrid mentre es produïen els incidents violents a Catalunya.

"Marlaska sopava anit en el bar de copes de moda de Chueca mentre es cremava Barcelona", ha escrit el que va ser director de la Guàrdia Civil i la Policia amb el PSOE a la citada xarxa social fent-se ressò de la fotografia publicada per 'OkDiario'.

Una imatge que, al seu judici, evidència que Marlaska segueix creient que és jutge de l'Audiència Nacional i no ministre de l'Interior: "Per això --afegeix el diputat de la formació taronja-- no pot seguir al capdavant de la seguretat de tots els espanyols".

Des del PP també han exigit la dimissió del titular d'Interior: "El Govern de Sánchez està sobrepassat. El seu ministre de l'Interior ha de dimitir. Al pitjor moment, quan milers de policies es parteixen la cara defensant als catalans dels violents, el seu màxim responsable no semblava molt preocupat", ha manifestat el secretari general dels 'populars', Teodoro García Egea, en un comentari publicat en el seu perfil de Twitter.

MESQUIDA RECOLZA AlS COSSOS DE SEGURETAT "ASSETJATS" A BARCELONA

Així mateix, Mesquida ha traslladat el suport de la seva formació a la Guàrdia Civil, Policia Nacional i grups antidisturbis dels Mossos i les seves famílies que, segons ha explicat, són "assetjades" a Barcelona. "Les famílies dels guàrdia civils són assetjades a les portes de les cases caserna", ha dit.

"Vull traslladar el meu suport i reconeixement a la tasca que estan realitzant els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per protegir l'ordre públic a Catalunya", ha sostingut abans d'assistir a un esmorzar amb les germanors d'amics del Benemèrit Cos de la Guàrdia Civil a Balears.

En aquest sentit, ha dit que "només puc tenir paraules de reconeixement i agraïment infinit" als antidisturbis que, al seu judici, "es juguen la vida i que estan actuant a Catalunya davant els radicals que posen en risc la seguretat de les persones".