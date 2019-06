La meteoròloga Mònica López inicia al Caixaforum un cicle de conferències sobre el canvi climàtic

Publicado 13/6/2019 12:47:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

La meteoròloga Mònica López començarà aquest divendres a les 19.00 hores el cicle de conferències, organitzat per 'la Caixa', 'Canvi Climàtic: evidències i projeccions dels efectes que té sobre la biosfera' en el Caixaforum i que es perllongarà fins a desembre.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, experts en els camps de la meteorologia, l'oceanografia, la biologia i la química explicaran "què és exactament" el canvi climàtic i desgranaran els efectes en la biosfera.

La primera conferenciant, Mònica López, oferirà la xerrada 'Canvi climàtic, la informació és poder' on s'explicarà com el medi marí i les plantes respondran l'escalfament global, entre altres aspectes, amb l'objectiu d'aconseguir una "societat informada per afrontar el canvi climàtic i la preservació del planeta"

Segons informen des de l'organització, la concentració de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera "s'ha disparat" des de la Revolució Industrial a causa de l'augment de l'activitat humana i l'ús de fonts d'energia fòssils.

Concretament, el 2016, la concentració de CO2 va arribar al nivell més alt en 800.000 anys, segons l'Organització Meteorològica Mundial i l'augment d'emissions. "La degradació dels claveguerons naturals d'aquests gasos i canvis en l'ús del sòl estan provocant el canvi climàtic al planeta", han explicat.

El cicle està organitzat amb la col·laboració de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), l'Institut d'Estudis de Catalans i la Delegació balear del CSIC.