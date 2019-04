Miquel Oliver, candidat de MÉS-Esquerra a l'Ajuntament de Manacor

Publicado 31/3/2019 17:56:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Març (EUROPA PRESS) -

La coalició MÉS-Esquerra ha presentat Miquel Oliver com a candidat a l'Ajuntament de Manacor, qui ha assegurat que la "millor" manera "d'impulsar el canvi" en el municipi és votar a la formació, segons ha detallat la coalició a través d'un comunicat.

La candidatura inclou 31 persones, moltes d'elles independents, una "majoria de dones" i d'un marcat caràcter "intergeneracional" que, entre altres qüestions, presenta 116 propostes per "transformar Manacor, Portocristo i tots els pobles del municipi".

Entre altres qüestions, les propostes de la coalició se centren a aconseguir un municipi "més net, més verd i més cuidat" a través de la "fiscalització" de les concessions municipals de neteja, un pla municipal de plantació d'arbres, adequació de voreres o millores de l'enlluernament al municipi. La potenciació de la primera línia de Portocristo per a vianants, les rutes cicloturístiques o la creació d'un eix cívic de Sa Bassa a Sant Jaume són algunes de les propostes que MÉS-Esquerra planteja a l'electorat de Manacor.

La candidatura encapçalada per Oliver, el lema de campanya de la qual --'Tota la força del món'-- s'inspira en un poema del poeta manacorí Guillem d'Efak, compta amb Carme Gomila com a nombre 2 a l'Ajuntament de Manacor; Cristina Capó com a nombre tres; i Joan Gaià com a nombre 4, entre altres candidats.