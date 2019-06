Publicado 10/6/2019 10:27:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Misericòrdia acull aquest divendres la inauguració del Mes de la Fotografia Basca a Mallorca, una exposició que compta amb prop de 140 obres que podran visitar-se fins al 30 de juny, segons ha informat l'organització en una nota.

La inauguració comptarà amb la presència de tots els exponents que viatjaran directament des del País Basc per estar presents a Palma, com el Premi Nacional de la Confederació Espanyola de Fotografia 2018, Asier Garagarza; el president de la Federació d'Agrupacions Fotogràfiques del País Basc, Juan Armentia; el fotògraf d'arquitectura Agustín Sagasti o l'artista Julián Redondo, recentment nomenat Artista Internacional per part de Federation Internationale de l'Art Photographique (AFIAP).

Les obres es distribuiran en tres sales de la Misericòrdia i es complementaran amb un cicle de conferències impartides pels mateixos autors.

L'esdeveniment està organitzat pel Grup Fotografic Digital de Balears, la Federació d'Agrupacions Fotogràfiques de Balears i el col·lectiu fotogràfic F22, així com amb la participació del Consell de Mallorca, la Fundació SAIATU, la Casa Basca a Balears i l'empresa Futurtics academy.