La mobilitat sostenible de Palma "suspèn" per "l'abús del cotxe a l'interior de la ciutat", segons Greenpeace

La mobilitat sostenible de Palma ha suspès amb un 4,6 per "l'abús del cotxe a l'interior de la ciutat", només per darrere de Santiago (4,4) i Albacete (3,7), segons una anàlisi encarregada per Greenpeace sobre dotze ciutats espanyoles que té l'objectiu d'avaluar el grau de compromís dels seus ajuntaments pel que fa a els seus propis Plans de Mobilitat.

L'estudi revela que "la pressió turística" de Mallorca, sobretot al centre i en el port, i "l'excessiu índex de motorització empès pel lloguer vacacional --el més alt després de Canàries--" afecten negativament als indicadors de mobilitat.

No obstant això, l'anàlisi també reconeix que Palma presenta una "tendència positiva" en el seu repartiment modal que s'apropa als objectius fixats en el seu Pla de Mobilitat, "pujant les maneres sostenibles i baixant l'ús del cotxe particular".

Per això, des de Greenpeace han assegurat que "és urgent seguir treballant perquè l'automòbil deixi de ser la manera majoritària, resultant en una ciutat més amable per a totes les persones".

Pel que fa al PMUS de Palma --elaborat en 2014 i amb horitzó fins el 2020-- han considerat que resulta un "document molt complet" amb propostes "realistes".

En aquest sentit, han apuntat que "de cara a la revisió del Pla seria interessant conèixer els nous objectius als quals s'enfronta la ciutat, especialment després de l'aprovació de la Llei balear que limitarà la venda de vehicles dièsel i gasolina en un futur proper".

Pel que fa a les mesures del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) han destacat l'aposta pel ferrocarril urbà, si bé els índexs d'ús del Metre de Palma "són encara molt reduïts".

No obstant això, han sostingut que s'espera "una millora" després de l'electrificació i millora dels ferrocarrils de Mallorca i han afegit que, d'altra banda, en mobilitat per als vianants "hi ha molt per fer encara, en comptar amb molt poques zones per als vianants excepte al centre històric".

BILBAO I VALÈNCIA, MÉS COMPROMESES AMB LA MOBILITAT SOSTENIBLE

A nivell nacional, Bilbao, València i Barcelona estan al capdavant de les ciutats espanyoles més compromeses amb la mobilitat sostenible i, en aquest sentit, la capital biscaina és la ciutat millor valorada en mobilitat amb una puntuació de 6,9 sobre 10.

Més concretament, la segueixen València (6,6) en segon lloc i en tercer lloc Barcelona (6,5). "Les tres ciutats destaquen per una aposta decidida per les maneres sostenibles, amb mesures de gran importància que estan permetent reduir l'ús del cotxe i millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania", valora l'ONG ecologista.

Després es troben Sevilla i Madrid, que obtenen una puntuació intermèdia de 5,9 punts. La ciutat andalusa destaca pels seus "bons índexs en els desplaçaments a peu i amb bicicleta", mentre que Madrid ha llançat el que consideren "bones mesures", com el Protocol Anticontaminació o 'Madrid Central'. No obstant això, per a l'entitat, ambdues ciutats requereixen d'altres accions per reduir l'ús del cotxe a la seva àrea metropolitana, amb mesures com a plataformes reservades en els accessos des d'altres municipis.

Li segueixen a la classificació Zaragoza (5,5) i Màlaga (5,2) on "s'observen avanços en la bona direcció encara que requereixen mesures més contundents per millorar".

CINC CIUTATS SUSPESES

Ja en suspens, a més de Palma, es troben Múrcia (4,8), Pamplona (4,6) on l'ús del cotxe segueix sent majoritari malgrat els esforços realitzats, segons indica Greenpeace.

I les pitjors posicions són per a Santiago de Compostel·la (4,4) i Albacete (3,7), dues ciutats que segons Greenpeace, "encara que ofereixen condicions favorables per als viatges de proximitat, manquen de Plans de Mobilitat suficientment precisos". "En aquestes ciutats petites és on s'abusa del cotxe per a trajectes curts, que serien fàcilment realitzables caminant o amb bicicleta", afegeix.

"Les ciutats han d'assumir els reptes plantejats en matèria de mobilitat sostenible prenent mesures valentes que posin als vianants --i no als cotxes-- al centre de les seves polítiques, tal com descriuen en els seus propis Plans de Mobilitat Urbana", declara el responsable de Mobilitat de Greenpeace, Adrián Fernández.

Per tot això, Greenpeace demanda que les ciutats siguin pioneres en la mobilitat urbana sostenible i, de cara a les eleccions autonòmiques i municipals, exigeix responsabilitat als grups polítics.