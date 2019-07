Montserrat Boix: "Hi ha una agenda feminista al carrer que partits i institucions no sempre entenen"

Publicado 9/7/2019 18:27:37 CET

"És necessari no que les periodistes no siguin només feministes a les redaccions, sinó també activistes i reivindiquin que s'apliquin certes mesures"

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista i llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Barcelona, Montserrat Boix, ha considerat aquest dimarts que, "tal com s'ha demostrat en els vuit de març" --Dia Internacional de la Dona--, "hi ha una agenda feminista al carrer que partits polítics i espais institucionals no sempre entenen".

Així ho ha manifestat Boix en declaracions als mitjans abans la conferència inaugural, 'Feminisme social i feminisme acadèmic: aliances i reptes per avançar en l'agenda comuna', de la vintena edició de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG) i en les quals ha afegit que "no serveix de res que hi hagi molta gent als carrers reivindicant el feminisme si després no es tradueix en polítiques concretes". "Caldria escoltar més als carrers", ha afegit.

"Hem aconseguit, per exemple, el concepte de violència de gènere a parelles i exparelles amb la Llei de 2004 però, d'altra banda, hi ha un marc de la violència contra les dones en assetjament sexual, del conveni d'Istanbul a Europa, que en l'Estat encara no s'ha posat en marxa. Necessitem mesures concretes i passos cap a davant que encara no s'han donat", ha explicat.

"A LES REDACCIONS CAL SER ACTIVISTA FEMINISTA"

Boix ha considerat que "no hi ha molts espais d'escolta", en els quals se doni resposta a l'agenda feminista del carrer, i ha matisat que és una qüestió de "justícia institucional" però també "dels mitjans de comunicació, a l'hora d'esclarir la realitat".

En aquest sentit, durant la conferència ha declarat que, a parer seu, les informacions arriben "molt esbiaixades", per la qual cosa "ja no és necessari ser només feminista, sinó també activista i reivindicar que s'apliquin certes mesures". "Cal tenir línies vermelles també", ha afegit.

Així mateix, ha realçat que és "molt important" la tasca de les universitats per "conceptualitzar", és a dir, formar i ensenyar el concepte del feminisme. "Per ser feminista, evidentment que cal començar sent activista, però cal llegir, hi ha molt soroll i estudiem poc", ha explicat.

D'altra banda, ha criticat que hi ha partits a Espanya que "directament plantegen els drets de les dones de forma involucionista", un fet que és "preocupant" i, en aquest sentit, ha alertat que "no poden provocar que es repensin conceptes que han costat tanta lluita".

"La defensa ha de ser de tots els partits, és preocupant el fet que la ultradreta participi en les institucions i se'ls permeti polaritzar amb qüestions a elements bàsics dels drets humans i de les dones. Faria una trucada a tots els partits a que recordin que els drets de les dones són drets humans. És impensable una involució", ha argumentat.

UNIVERSITAT D'ESTIU DE GÈNERE

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, que també ha participat durant la inauguració de la UEEG ha sostingut que és un "placer i una esperança" que es pugui dur a terme per un altre any aquesta activitat i ha destacat que el fet que s'hagin esgotat les entrades demostra que "el feminisme està en primera línia en tots els àmbits".

Així mateix, ha considerat que, en aquests moments, "la transformació és indubtable" i que en l'agenda política "la igualtat ha passat a ser agenda en la majoria de governs". "Estem aquí per transmetre positivisme", ha conclòs Costa.

Segons ha explicat en declaracions als mitjans la vicedirectora de la UEEG i professora de la UIB, Victoria Ferrer, des de 1997 --quan va començar la UEGG-- fins a l'actualitat hi ha hagut "una evolució feminista", ja que en aquesta època "ningú havia escoltat parlar de feminisme ni de la idea de poder incloure'l com a assignatura a la Universitat".

"Avui dia, no obstant això, la gent que ve a les jornades ja sap què és i sap també que hi ha assignatures sobre ells però participen per saber més, no com un primer contacte. Ha canviat molt la situació, encara que molts dels temes que es tractaven encara són d'actualitat com la violència contra les dones i la discriminació en l'àmbit laboral", ha explicat Ferrer.

D'altra banda, Ferrer ha fet referència a la conferència 'Una anàlisi feminista del sistema penal, vint anys després' que impartirà la catedràtica en Dret Penal i Criminologia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Elena Larrauri, i ha recordat que Larrauri va venir a la primera edició, "quan es plantejava com havien d'adaptar-se i ajustar les lleis de caràcter general per tractar els problemes de les dones".

"En aquests moments estem parlant d'una nova generació de problemàtiques i de qüestions, ara es tracta d'incloure la perspectiva de gènere a les sentències judicials i a la pròpia forma de la justícia, que hi hagi noves formes i sigui una justícia restaurativa", ha explicat.

Així mateix, al llarg de les diferents sessions, que s'estendran fins al divendres, intervindran, entre uns altres, el catedràtic del Departament de Psicologia Experimental de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Granada, Jesús López Megías, que impartirà la conferencia 'Feminisme i investigació psicosocial: un trajecte d'anada i volta'.

En el marc de la UEEG, els participants també podran participar en els diferents tallers que s'han organitzat com, per exemple, l''Abordatge de les violències sexuals des d'una perspectiva feminista', els 'Antirumors sexistes' i 'Medi ambient, salut i gènere'.