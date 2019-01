La mostra 'Desenterrant el silenci' arriba el dijous a Palma per posar l'alumne al centre del procés educatiu

Publicado 7/1/2019 14:20:00 CET

La Conselleria de Cultura inaugurarà l'exposició 'Desenterrant el silenci' a les 19.00 hores del dijous a l'Arxiu del Regne de Mallorca amb l'objectiu, entre d'altres, de posar a l'alumne "al centre del procés educatiu", com reflecteixen els quaderns que els alumnes del mestre Antoni Benaiges editaven a l'escola de Bañuelos de Bureb (Burgos).

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, a través de les fotografies de Sergi Bernal, l'exposició itinerant també intenta desenterrar la memòria de les fosses comunes de la Guerra Civil i tancar la història d'una promesa incomplida, la història d'Antoni Benaiges i els seus alumnes que mai no van poder veure la mar de la mà del seu tutor, tal com els hi va prometre després d'editar el quadern 'El mar'.

Així i tot, 'Desenterrant el silenci' és un projecte més ampli perquè, a més de l'exposició fotogràfica, també és un llibre i un documental. 'Antoni Benaiges un mestre de la República en una fossa a Burgos' es va inaugurar el setembre de 2011 al Centre Cívic Les Esmandies de Mataró i des de llavors ha estat en més de 40 localitats de tot l'Estat espanyol i continua en itinerància.

El llibre 'Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges el mestre que va prometre el mar' (Editorial Blume 2013) amb textos de Francesc Escribano, Francisco Ferrándiz i Queralt Solé, conté fotografies i el procés d'investigació a càrrec de Sergi Bernal.

Per la seva banda, el documental 'El Retratista' d'Alberto Bougleux i Sergi Bernal, 2013, va ser realitzat gràcies a les aportacions voluntàries de 187 micromecenes. Rodat a l'estat de Veracruz, Mèxic, on es troba l'Escola Experimental Freinet.