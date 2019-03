La Mostra de Teatre Escolar 2019 arrenca aquest dimecres amb 'Macbeth' interpretada per alumnes de Santa Mónica

Publicado 20/3/2019 16:41:21 CET

La representació teatral per alumnes d'escoles de Palma es duu a terme des de fa 35 anys a la ciutat

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La Mostra de Teatre Escolar, representacions teatrals per alumnes de diferents escoles de Palma, comença aquest dimecres l'edició 2019 amb la posada en escena de l'obra 'Macbeth', a càrrec de l'alumnat del col·legi Santa Mónica i dirigida per Pere Mascaró, en el teatre municipal Xesc Forteza.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, després del grup de Santa Mónica seguiran 49 grups més fins al 13 de juny amb el lema "El teatre inclou, tu ets la clau!".

L'edició d'enguany compta amb la participació d'un total de 810 joves de 50 col·legis diferents. No obstant això, l'edició 2019 es compon de 49 muntatges ja que dos centres -Pinyol Vermell i CEIP Blanquerna- presenten un muntatge junts. De les 49 obres que es presenten, 27 són d'educació Primària, 22 de secundària i batxillerat i una d'Educació Especial.

En concret, el treball dels grups es desenvolupa en diversos formats. Alguns col·legis ho tenen inclòs a les diferents assignatures i participa tot l'alumnat d'una o més aules. Uns altres ho plantegen com a activitat extra-escolar, així "solen barrejar-se les edats", segons l'Ajuntament. Altres instituts, en canvi, ho desenvolupen com un treball per projectes.

La Mostra de Teatre Escolar de Palma es duu a terme des de fa 35 anys gràcies "a la passió d'un centenar de persones entre directors i col·laboradors, que han de combinar el treball escolar i l'acadèmic", segons Cort.

A més, compta amb la participació dels equips de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Palma, que posen els mitjans municipals a la disposició d'aquest projecte.