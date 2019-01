Negueruela celebra les xifres de l'atur encara que "un dels grans reptes és mantenir la qualitat de l'ocupació"

Publicado 3/1/2019 16:28:21 CET

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha celebrat aquest dijous les xifres de l'atur i d'afiliació a la Seguretat Social a Balears --publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social-- on s'ha registrat un "màxim històric" d'afiliacions al desembre, amb 426.860, i una baixada de l'atur que se situa "per primera vegada" per sota de les xifres en l'inici de la crisi, al 2008, encara que així mateix, ha dit que "un dels grans reptes és mantenir la qualitat de l'ocupació".

Així ho ha manifestat Negueruela en roda de premsa on, en aquest mateix sentit, ha confessat que promoure la qualitat és "imprescindible", al seu judici, per poder distribuir millor la riquesa, sostenir un augment de la demanda interna de la despesa dels ciutadans i millorar els salaris i les condicions.