Negueruela destaca a Eivissa la col·laboració entre administracions en relació a l'ocupació i al turisme de qualitat

Publicado 1/8/2019 17:33:49 CET

EIVISSA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela ha mantingut a Eivissa una primera reunió de treball amb el president del Consell Insular, Vicente Marí, per aprofundir en el treball conjunt entre administracions i, especialment, en relació a l'àmbit de l'ocupació i el turisme de qualitat.

Negueruela ha precisat que les línies de col·laboració es duran a terme "en tots els àmbits", però amb una estreta relació en tots els temes que siguin transcendents per al sector turístic i per a la millora del mercat laboral.

A Eivissa, Negueruela també ha mantingut una trobada amb els agents econòmics i socials més representatius d'Eivissa per explicar el dispositiu del Pla de Lluita contra la Precarietat a l'illa d'Eivissa, que aquest any per primera vegada incorpora el control del registre de jornada.

Així mateix, ha expressat que en aquesta legislatura es continuarà treballant en la millora de la qualitat de l'ocupació i de la formació. En aquest sentit, ha posat en valor l'ampliació de la xarxa d'oficines del SOIB a Eivissa, així com l'avanç en la construcció de la futura escola d'Hostaleria.