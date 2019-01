Noguera alça l'Estendard contra el "masclisme", els "radicalismes reaccionaris" i per la "llibertat de premsa"

Publicado 31/12/2018 14:14:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha alçat aquest dilluns, 31 de desembre, l'Estendard per "una ciutat lliure de violències masclistes", per treure fora de la societat "els radicalismes reaccionaris" i a favor de la "llibertat de premsa i d'expressió".

Durant el seu discurs, amb motiu de la Festa de l'Estendard i després d'escoltar 'La Colcada', Noguera ha reivindicat que aquest símbol s'ha d'alçar per una ciutat "on les dones puguin viure sense por de ser assetjades, atacades, violades o assassinades".

A més, ha reivindicat que s'ha d'aixecar també per "treure de la societat els radicalismes reaccionaris" que capolen "els principis pels quals lluitem des de fa quaranta anys i construïm el futur des del nostre present".

Així mateix, ha remarcat que l'Estendard s'ha d'alçar "a favor de la llibertat de premsa i d'expressió, per una ciutat on la gent pugui dir el que pensa, amb rigor i amb respecte"; "però sobretot sense por que l'empresonin o li llevin les seves eines de comunicació", ha remarcat.

Noguera ha repassat les fites de la legislatura i, a més, ha dit que en 2019, se seguirà treballant per una ciutat verda; una economia diversificada i creativa, la mobilitat sostenible, la cultura com a eina de transformació social però, "sobretot, per aconseguir una ciutat justa i feminista".

Segons ha dit, aquest és "l'eix més important" i encara que ha reconegut que "queda molt per fer", ha dit que durant "aquest mandat" s'han pres "passos importants" com "la creació de l'Oficina Antidesnonaments, l'impuls dels programes d'accés i captació d'habitatges, així com el Pla d'igualtat o el segell d'Unicef Palma Ciutat Amiga de la Infància".